民眾黨參選人陪黃珊珊跑公務行程 市府搬憲法護航：屬言論自由

台北市副市長黃珊珊近期以副市長身份出席公務行程，卻屢有台灣民眾黨議員參選人陪同在側，引發違反行政中立爭議。（翻攝黃瀞瑩臉書）

2022/06/27 16:33

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市副市長黃珊珊近期以副市長身份出席公務行程，卻屢有台灣民眾黨議員參選人陪同在側，遭北市議會砲轟濫用市府資源、違反行政中立；台北市政府今再提交「是否違反行政中立」書面報告，內容稱黃珊珊不公開公務行程視察市場，且市場非屬《公務人員行政中立法》所稱辦公、活動場所，無法限制身著競選背心的參選人進入，至於參選人發文提及黃珊珊，此更屬《憲法》言論自由保障範疇。

有意參選下屆台北市長的黃珊珊，日前視察福華廣場及華榮市場時，除有北市府官員陪同外，民眾黨參選人「學姊」黃瀞瑩、陳思宇也亦步亦趨跟隨，還由公務員協助拍照，令藍綠議員痛批濫用市府資源、行政不中立，議會更因此要求黃珊珊明須至大會針對違反行政中立案備詢。

請繼續往下閱讀...

而北市府今針對此案提交書面報告，稱黃珊珊辦公室於6月7日通知市場處安排視察福華廣場及華榮市場，後由市場處安排時間與行程並聯繫自治會相關人員，並由黃珊珊辦公室人員登錄，認定為「瞭解民情」性質，因此屬於不公開行程。

至於引發爭議的「母雞帶小雞」行為，北市府解釋，《公務人員行政中立法》所稱的辦公、活動場所係指機關學校固定辦公或處理公務的場所，而福華廣場及華榮市場均為人潮聚集的公共開放空間，屬不特定人自由使用活動場所，無法限制身著競選背心的參選人進入。

而公務員於現場協助拍照等，北市府聲稱，公務視察行程如有攤商或現場民眾請求協助拍照或合影，屬於被動為民服務性質，並不會主動為非公務視察相關人員拍照，所拍攝照片也是用於記錄視察行程及改善重點，原則不公開使用相關照片。

對於參選人於臉書發文提及黃珊珊及相關合照，北市府搬出《憲法》指稱屬言論自由，相關意見表達不用受任何人「事前」審查及限制，也無需擔心受到政府或他人報復。台灣為言論自由國家，參選人的各項言論自受外界公評。

而北市府所提出精進措施僅短短一段，稱「為避免公務行程衍生違反行政中立疑義，爾後凡由市府主辦之活動 ，且有對外發採訪通告的行程，將請府會聯絡人協助通知選區議員撥冗出席。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法