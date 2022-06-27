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    民進黨高市黨部執、評委改選完成 主委許智善：當選是責任的開始

    民進黨高市黨部第七屆執、評委改選完成，主委許智善提醒當選是責任的開始。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨高市黨部第七屆執、評委改選完成，主委許智善提醒當選是責任的開始。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/27 16:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部第七屆執行委員暨評議委員改選完成，共選出執行委員16人、評議委員9人；主委許智善表示，當選是責任的開始，期許黨職幹部要成為地方基層、黨員及公職人員橋樑，讓市黨部真正發揮黨政協調平台的功能。

    高市黨部在26日當天先召開第七屆第1次市代表大會，隨即辦理執、評委員改選投開票，選出執行委員黃淑禎（女）、吳成福、葉雙維（女）、曾睿涵（女）、陳慧娟（女）、柯景雲、王熒鳳（女）、蘇昆明、何美惠（女）、莊敬強、張慈馨（女）、劉慶煌、李金本、林志田、周嵩祿、葉建德等16人；候補執委黃朝進、吳三雄等2人。

    評議委員簡金鑒、李 旻、李明恭、張德國、龍斗光、林富蒂（女）、游曜源、邱秀香（女）、陳幸敏（女）等9人；候補評委黃月鳳（女）、吳秀珍（女）等2人；評議委員間再互推游曜源為評議委員會召集人。

    主委許智善指出，今年適逢公職提名和黨職改選，執評委選出後，黨部的登記提名、初選、改選工作才正式算告一段落！

    他首先恭喜新任的執、評委，提醒當選是責任的開始，也期許全體黨職幹部要成為地方基層、黨員及公職人員的溝通橋樑，讓市黨部真正發揮黨政協調平台的功能。

    許智善說，接下來重點工作，民進黨全員要作伙團結打拼、盡力輔選，務必來達成市長陳其邁順利連任、議會席次過半目標，共同乎高雄大「邁」進！

    市黨部說明，疫情期間不另辦交接典禮，預計在7月5日下午3點在市黨部會議室，舉行本屆主委暨執評委員宣誓就職並頒發當選證書，由中執委陳啓昱負責監誓。

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