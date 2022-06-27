鍾東錦苗栗市民族路競選總部動工 稱宣布「參選到底」是挑戰自己

苗栗縣議長鍾東錦表態參選下屆縣長，苗栗市民族路競選總部動工，有不少縣議員到場陪同祭拜。（民眾提供）

2022/06/27 15:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議長鍾東錦已表達將參選下屆縣長，苗栗市民族路競選總部今天舉辦動工儀式，鍾東錦強調，宣布「參選到底」，不是要挑戰任何人，而是要挑戰自己，下一步將為苗栗全體鄉親而打拚。

鍾東錦24日在頭份市感恩祈福傾聽之旅，向國民黨中央喊話，希望獲得國民黨提名，「當不能代表國民黨時，我就代表藍軍」將全力參選到底。

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苗栗市民族路競選總部今天上午動工，議會36席議員，包括副議長李文斌、議員余文忠、江村貴等23席，還有18鄉鎮市幹部等人到場一起焚香祭拜。

鍾東錦受訪指出，他不是要挑戰黨中央的權威，他覺得他符合參選的資格，而且很有勝算，黨中央要做怎樣的調整策略，他沒有意見，就像目前他知道的是連江縣就是開放，金門縣辦初選，當然要給他一個交代，而不是很籠統很不清楚。

鍾東錦表示，很早就跟朱立倫討論過，表示其實一開始就用民調，誰第一名就徵召誰、提名誰，就沒有今天的紛擾，捨這個不做，問了幾個大老，這意義不是很重要，應該是問全苗栗縣的縣民，才是最正確的道路。

鍾東錦指出，朱立倫捨掉最好的制度不用，然後就改一個很奇怪的協調制度，當然每一個縣市都造成紛擾，有問題的不光是苗栗縣，他絕對沒有要挑戰誰，他自己是要挑戰自己，看他能不能往前邁進一步，目前還沒有想到脫黨問題。

鍾東錦表示，苗栗市民族路競選總部就在徐耀昌縣長兩次參選時所使用地點，預計7月中旬完工，剛好是放暑假和各項考試季節，初期將營造成為一個休閒遊憩區，把競選總部開放出來，作為家庭親子活動和考生念書的空間，等到8月登記之後，再正式啟動。

副議長李文斌指出，今天動工典禮有這麼多議員站出來力挺，就是展現出「地方的民意」，希望黨中央可以看到，不要聽不到地方的聲音，自己執意要提名誰；更何況議長鍾東錦在苗栗縣18鄉鎮市已經耕耘許久，鍾的付出和認真，大家都有目共睹。

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