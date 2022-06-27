林佳龍：台北市長內部民調 我2個月前就領先陳時中

前交通部長林佳龍爭取參選台北市長，並指內部對比式民調2個月前就已領先陳時中。（震傳媒提供）

2022/06/27 13:51

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨台北市長人選尚未掀牌，部分英系力拱衛福部長陳時中，前交通部長林佳龍也持續爭取，林佳龍今接受網路節目「震傳媒」專訪時指出，根據內部對比式民調誰比較適任台北市長，自己2個月前就已超越陳時中很多，最新民調更以35％比19%領先，相信黨中央會找出最有勝算的人選。

林佳龍表示，台中第二選區立委補選之後大家開始討論他的下一步，內部做過8次民調，對比式民調中，台北市長三腳督態勢已底定，民進黨無論派他或陳時中，目前都是第3名，但互比式民調對於誰比較適合當台北市長，2個月前他就開始領先很多了，中間選民的空間還是蠻大。

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林佳龍指出，根據最新內部民調，自己是以35%領先陳時中的19%，現在防疫正處逆風，6成人民認為指揮官必須堅守防疫崗位，若疫情有狀況也可能承擔過度批評，這時可能就沒有非誰不可，如果有其他人選可以代表民進黨打好這場選舉、更可能會贏，當然要納入評估，這次是徵召，相信黨中央會找出最有勝算的人選。

林佳龍認為，民進黨在雙北必須提出有「拚面」的人選，每次三腳督局勢最終一定會有棄保效應，無論是過去的宋楚瑜、王建煊都一樣，民進黨如果派出「仇恨值高」的人選，就可能促成藍營棄保，而他行政歷練完整，可以轉守為攻，不但中間、經濟選民不排斥他，還比2位對手多了政見取向的優勢。

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