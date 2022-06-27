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    送黃偉哲「民主石斑魚」 呂維胤︰不實謠言傷害台灣農漁產品

    南市議員呂維胤（左）今天質詢帶來一尾石斑活魚─「民主石斑魚」，贈送給市長黃偉哲（右），宣示捍衛台灣農漁產品的決心。（記者蔡文居攝）

    南市議員呂維胤（左）今天質詢帶來一尾石斑活魚─「民主石斑魚」，贈送給市長黃偉哲（右），宣示捍衛台灣農漁產品的決心。（記者蔡文居攝）

    2022/06/27 14:05

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員呂維胤今天總質詢，指中國片面以驗出禁藥為由，自本月13日起暫停進口台灣石斑魚，卻有國民黨參選人指水產養殖藥物超標早已「時有所聞」，用無憑無據的謠言傷害台灣水產養殖業者，他今天特別帶來一尾石斑活魚─「民主石斑魚」，贈送市長黃偉哲，並宣示捍衛台灣農漁產品的決心。

    呂維胤指出，台南水產養殖面積是全國第一大，養殖魚塭面積近1萬4千公頃。其中石斑類養殖面積約為510公頃，成魚養殖約佔全台5%，產量約980公噸，許多台南漁民賴以為生。

    他說，根據台南市執行未上市石斑魚監測抽檢結果顯示，108到110年間合計檢驗57件均全數合格，足以證明石斑藥檢超標說根本是空穴來風的惡意謠言。

    呂維胤痛批，有人為了證明其親中立場，竟盲目附和中國暫停進口石斑魚的荒謬政策，指控台灣農漁產競爭力不足，稱馬前總統開啟的貿易「讓利時代」已終結，甚至上網路節目大放厥詞，表示台灣水產養殖藥物超標問題早已「時有所聞」。

    他表示，為了表達守護台灣農產品的決心，特別致贈黃偉哲市長「民主石斑魚」，提醒市府團隊遇到謠言時應第一時間立即澄清，防止假消息傷害農漁民的心血。

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