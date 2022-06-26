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    國軍「神弓操演」落幕 刺針飛彈完成年度實彈驗證

    國軍連日來在屏東縣滿州鄉九棚地區海灘進行刺針飛彈訓練。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    國軍連日來在屏東縣滿州鄉九棚地區海灘進行刺針飛彈訓練。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2022/06/26 22:47

    〔中央社〕陸軍第4作戰區今天表示，「民國111年飛彈射擊訓練—神弓操演」落幕，「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」完成年度實彈驗證。

    陸軍第4作戰區今天發布新聞稿指出，為落實及驗證國軍戰備整備工作，陸軍第4作戰區日前執行「民國111年飛彈射擊訓練—神弓操演」，以實戰化訓練為目的，依作戰進程透過想定，誘導「雙聯裝刺針飛彈系統」及「復仇者飛彈車」，執行野戰防空任務。

    第4作戰區表示，操演全程，設置空中靶彈及靶機作為模擬來襲敵機，實施實彈、實距離射擊，展現精準打擊火力。

    今年度「神弓操演」由第4作戰區成立操演指揮部，納編砲訓部及各操演單位，針對本、外離島參演的陸軍、海軍陸戰隊官兵，驗證部隊駐地及基地訓練成效。

    第4作戰區指出，操演時，官兵不畏連日烈日艷陽，在幾秒時間內追瞄，扣下發射鈕成功擊落目標，高度發揮專業技能和絕佳默契。

    第4作戰區特別向支持國軍的屏東恆春、滿州及牡丹地區民眾致上最深感謝，因為當地民眾長期協助與配合，國軍才能順利完成各項演訓工作，充分展現軍民一體、共同保衛家園的堅定意志。

    第4作戰區強調，國軍負有保國衛民的職責，「戰訓任務」是不變的核心任務，未來將持續秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，「從嚴、從難、從實」精進各項工作，發揮不對稱作戰的可恃戰力，以實際行動捍衛國家與守護民眾安全。

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