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    鄭文燦：林智堅當選桃園市政無縫接軌 再創黃金10年

    鄭文燦出席民進黨桃園市黨部執評委交接就職典禮，預告小智市長林智堅即將辭職參選就定位。（記者李容萍攝）

    鄭文燦出席民進黨桃園市黨部執評委交接就職典禮，預告小智市長林智堅即將辭職參選就定位。（記者李容萍攝）

    2022/06/26 19:45

    〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市黨部今（26）日傍晚在楊梅區舉辦「第4屆第1次黨員代表大會」，桃園市長鄭文燦出席第3、4屆黨職人員交接就職典禮表示，新竹市長林智堅即將辭職參選就定位，他稱讚林將是最好的桃園市長參選人，自己則會用政績輔選，只要林智堅當選相信桃園市政治理可以無縫接軌，再創造下一個黃金10年。

    鄭文燦監交新任黨部執行委員就職，市議員呂林小鳳監交黨部評議委員就職，其中，新任29歲市黨部主委張丞儀因確診居家隔離，未出席與會，但透過視訊向全場與會者請安、發表當選感言。

    鄭文燦表示，新任黨部主委張丞儀是年輕一代，不只是市議員參選人變年輕，黨部執、評委也都變年輕，他鼓勵年輕一代承擔更大責任，世代交替也是這次桃園選舉的特色。

    鄭文燦表示，民進黨選對會一方面考量民調，二方面未來分工，所以特別徵召林智堅參選桃園市長，徵召之前所做的3黨參選人民調，小智市長林智堅贏國民黨市長參選人張善政6.8個百分點，竹市、桃園市只是規模、複雜度不一樣，城市治理DNA很像，林智堅帶著政績、帶著治理經驗參選桃園市長，他會用政績輔選，桃園在這8年來變得完全不一樣，從民調數字來看林的接受度很高，在競選每一步驟上都要步步為營，每項工作都要做好，相信市政治理可以無縫接軌，桃園會有下一個黃金10年。

    鄭表示，林智堅即將安排新竹市長交棒，會大大方方辭職參選，林的妻子是雲林旅桃鄉親，娘家在桃園，將以「桃園女婿」回桃園服務，帶領議員團隊打好選戰，立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓會以黨的傳統「相讓相牽成（台語）」、互相疼惜成就團隊勝利，選對會、中執會用最好方式產生桃園候選人，他有信心「燦哥市長、下一個小智市長沒有違和感」，贏得勝利。

    至於外傳鄭文燦準備接任總統府祕書長，鄭則說，目前處理的都是地方事務，自己會努力做好每一件工作。

    鄭文燦（左5）出席民進黨桃園市黨部執評委交接就職典禮，帶領與會者高喊民進黨加油。（記者李容萍攝）

    鄭文燦（左5）出席民進黨桃園市黨部執評委交接就職典禮，帶領與會者高喊民進黨加油。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市黨部執評委交接就職典禮，年輕面孔居多。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市黨部執評委交接就職典禮，年輕面孔居多。（記者李容萍攝）

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