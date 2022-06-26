為敬老金挨批情緒勒索長輩 柯文哲：蔣萬安講清楚錢從哪來

台灣民眾黨政策智庫26日舉行「居住正義的現實與實現」論壇，黨主席柯文哲出席做專題演講，會前並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2022/06/26 14:38

〔記者陳昀／台北報導〕台北市議會要求市府編列重陽敬老金預算，市長柯文哲擔心須舉債導致債留子孫，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑對長輩情緒勒索；柯文哲下午出席民眾黨智庫論壇時回嗆，蔣萬安要選台北市長，最好講清楚，錢從哪裡挪，還是要舉債？

柯文哲表示，蔣萬安如果要選台北市長，就要開始面對真實的政治問題，比如社會局總預算多少、如何分佈，要刪掉哪一塊移過來？錢就那麼多，不然要增加多少預算？舉債嗎？這是非常真實的問題，發重陽敬老金沒有問題，問題是錢從哪裡挪出來？「你要選台北市長最好講清楚你的意見，錢從哪裡挪？還是要舉債？講清楚哦！」

請繼續往下閱讀...

被問到藍營要求副市長黃珊珊辭職、批評利用行政資源輔選，蔣萬安也表示，自己是否辭立委跟行政首長是否辭職本質上完全不同，柯文哲先是反問記者「你覺得呢？我比較想知道社會大眾普遍的意見！」並表示，有些人是為了選舉而選舉，需要造勢、樁腳，也許有種新的選舉模式是做好自己的工作，在工作中爭取選民的認同。

柯文哲說，他2018年參選時，也是最後半個月才請假去選，在這之前幾乎每天都在上班，工作到最後15天，但選得很驚險，後來想想，這未嘗不是一種選舉方式，至少選舉經費就少很多。他也舉例，像民眾黨桃園市長參選人賴香伶任立委時的選民服務責任區就是桃園、她也兼任桃園市黨部主委，直接同步處理選服案件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法