民進黨口湖鄉長提名人換人 由前口湖農會總幹事呂老乾接棒

前口湖農會總幹事呂老乾（中）將代表民進黨參選口湖鄉長。（記者詹士弘攝）

2022/06/26 13:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨雲林縣口湖鄉長候選人突傳換手，原提名人呂永添因個人因素，已決定退出鄉長選舉，但仍繼續參選鄉民代表尋求連任；接棒的是前口湖農會總幹事呂老乾，今天在口湖聖安宮發表參選聲明，立委蘇治芬及口湖鄉長林哲凌均出席，現場數百名支持者與會。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，呂永添因個人及家庭因素，向黨部表達退選鄉長意願，黨部依程序准予退選，並進入人選物色階段，授權給黨海線候選人協調召集人立委蘇治芬及縣黨部尋找合適人選，由於呂老乾也有意參選鄉長，並積極拜會基層中，經約一週的時間接觸，因理念上的認同，呂老乾目前已經加入民進黨，並於縣黨部執委會通過徵召，代表民進黨參選口湖鄉長。

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呂老乾表示，承蒙鄉親鼓勵，決定參選口湖鄉長，這是大家不吝給予的肯定與使命，也是自己對於基層服務的志業延續，希望藉由長期從事農會業務的經驗累積，能有機會再為故鄉貢獻一份心力。

他也表示，已加入民進黨並接受徵召而參選，這是理念的認同，相信也是地方團結共心的契機。

呂老乾表示，口湖是一個充滿願景的鄉鎮，近幾年的蛻變讓我們有了更多信心與未來期待，一種前人與來者的念頭自然而生，老乾如能順利當選，將延續推動目前好的政策以及進行中的工作，諸如土地使用規劃，創造經濟價值，龍舟賽、產業嘉年華活動持續辦理，使其成為在地特色，落實大南方計畫，加速產業聚落之成型，推動海口故事園區露營觀光，結合產業行銷，以及樂齡活動中心的興建。

民進黨除口湖鄉長候選人有異動外，另虎尾區議員候選人部分，也徵召現任鎮民代表林武正參選議員。

雲林縣海線綠營的口湖鄉長林哲凌及議員蔡岳儒、前北港鎮長張勝智及立委蘇治芬等人，均出席相挺呂老乾。（記者詹士弘攝）

呂老乾將代民進黨參選口湖鄉長，現場大批支持者出席力挺。（記者詹士弘攝）

林武正獲民進黨徵召，將參選虎尾區議員。（記者詹士弘攝）

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