武肺未結束又爆猴痘 蔣萬安籲陳時中：還是將疫情放最優先位置

國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖）今天呼籲陳時中，將疫情放在最優先位置 。（記者蔡思培攝）

2022/06/26 12:48

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選戰年底登場，國民黨已推派立委蔣萬安參選，衛福部長陳時中也是綠營可能人選。不過國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未結束，現在又傳出猴痘疫情，蔣萬安今天呼籲陳時中，還是將疫情放在最優先位置，這才是民眾期待。

蔣萬安今天上午前往台北市百齡龍舟碼頭，出席「第17屆鯨神盃」傳統龍舟錦標賽，會前接受媒體訪問。對於國內傳出猴痘疫情，是否認為陳時中應該專注於做好指揮官工作，不要擅自離席，蔣表示，國內已出現首例猴痘，專家也指出未來一旦進入社區很難斷根，但當時指揮中心、陳時中都沒有計畫採購猴痘疫苗，現在有案例才趕快緊急洽購。蔣表示，還是希望指揮中心、陳部長將疫情放在最優先位置，這才是民眾期待。

請繼續往下閱讀...

媒體也詢問，現在陳時中民調下滑，民進黨黨內高層認為陳已無「非選不可」，不過蔣萬安表示，無論其他政黨最後派誰出來，他就是維持既定步調，一步一腳印，爭取民眾認同，他有信心可以成為市民朋友最信賴的候選人。有媒體也詢問蔣萬安，國民黨青年轉投台北市副市長黃珊珊團隊，對此蔣表示，國民黨內在初選提名過程就需要時間整合，面對年底選舉很有信心，會並肩作戰發揮戰力、贏得選舉。

被問起認為國民黨內選戰策略先打黃還是先打陳，蔣萬安表示，他一直在思考如何為台北市民爭取最大的福祉，這是他一直以來的初衷，也會堅持到底，「至於選舉過程要打誰、邊緣化誰，不是我關心的事情」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法