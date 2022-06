強調邦誼穩固 瓜地馬拉總統：在任期間都會承認台灣

2022/06/26 12:49

〔記者呂伊萱/台北報導〕我中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)近日接受英媒《LatAm INVESTOR》專訪,訪問中談及瓜地馬拉與台灣邦誼穩固,他在任期間,瓜地馬拉就會繼續與台灣維持邦交,「我們承認的一個中國就叫做台灣」。

中國官媒「環球時報」5月時報導,中國外交部發言人罕見公開替無邦交的瓜地馬拉發言,瓜國並透過管道表達有意與中國加強合作,引起台瓜邦誼鬆動的揣測。瓜國外交部次長芭蕾拉(Shirley Aguilar Barrera)6月初在瓜地馬拉駐台大使館活動中,透過影片強調與台灣邦誼堅若磐石。

請繼續往下閱讀...

英媒《LatAm INVESTOR》23日刊登賈麥岱專訪影片,賈麥岱在訪問中廣泛回應關於移民、台灣、美國和中美洲投資機會等問題。記者問到,瓜地馬拉是台灣目前僅剩少數的邦交國之一,賈麥岱隨即強調,瓜地馬拉是台灣邦交國之中最大的國家,而且瓜地馬拉會繼續維持和台灣的關係,「只要我在任的一天,我們認定一個中國,這個中國的名稱是台灣」。

記者也詢問賈麥岱,認為拜登政府是否重視瓜地馬拉在中美洲相關議題的重要性?賈麥岱先是打趣反問記者,要聽外交辭令、政治回答還是他真心的想法?記者表示希望得到真正的答案。賈麥岱隨後直言,他並沒有感受到美國的重視。

賈麥岱說,如果別人批評瓜地馬拉,他會接受,但若是瓜地馬拉批評其他國家政府,對方會不高興,「可能我們皮比較厚」。賈麥岱以移民大隊伍(immigration caravans)為例指出,他當總統後從未發生,但也沒有人詢問他、包括美國。若有7000人穿越邊境、突破管制,那不叫遷徙,那是侵略。這類移民實際上被當作侵略者對待,被捕之後馬上被遣返,這是為了保護邊境。

賈麥岱提到,墨西哥對此很感激,也與瓜地馬拉合作,因為這些人需要被遣返原國,墨西哥願意付運輸巴士的錢,不過「問看看美國為這些巴士付了多少錢,就會知道事情的答案」。

賈麥岱並強調,瓜地馬拉的紡織業、製藥業等非常適合投資,歡迎在瓜國設立自貿區,進口原料製造商品後轉運出口,減免稅賦。

We sat down with the President of Guatemala, @DrGiammattei, to discuss migration, Taiwan, the US and investment opportunities in Central America's largest economy...



You can watch the best bits below.

Or see the longer version here: https://t.co/zmk4keBXwZ pic.twitter.com/V0fDH2HFOn