李家超將上任香港特首 觀察報告：武進文退 仿中設基層監視組織

香港候任行政長官李家超（下排中）將於7月1日正式就職，陸委會報告評估，李家超欲建立「緊急動員機制」，似乎想要仿效中國政府，在港建立居民委員會（簡稱居委會）、街道辦事處（簡稱街道辦）等基層管理與監視組織。（美聯社）

2022/06/26 11:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港主權移交中華人民共和國將屆滿25週年，香港候任特首李家超將於7月1日正式就職。陸委會委託學界所做「2022年第六屆香港特首選舉觀察」報告指出，李家超「政綱」迴避社會關切的「一國兩制」政制改革、地方議會選舉補選、港中矛盾等爭議，並重申繼續推動基本法23條立法，欲建立「緊急動員機制」，似乎想要仿效中國政府，在港建立居民委員會（簡稱居委會）、街道辦事處（簡稱街道辦）等基層管理與監視組織。

針對新任特首對香港形勢的可能影響，報告分析，李家超出任香港新一屆特首也是北京政府在釋放對港管治新的訊號，除了「武進文退」北京要改造香港公務員體系、削弱「AO」力量的一個標誌（Adminstrative Officer，簡稱AO）。

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此外，在李家超過往的晉升之路上，少有與其它界別尤其是商界的連結。北京一直認為香港經濟上的「深層次」矛盾是政局動盪的主要原因，一直期望整頓香港商界來減少民怨順利推動改革，並以紅色資本、愛國商人來清除在地和國際的商人與資本。

報告指出，從李家超選舉團隊在4月底發佈的政綱內容中，可以窺測未來施政的「方向」。李家超在政綱發表會上聲稱，如果當選將會帶給香港市民一個「會做事、做成事」的政府，並強調他領導的政府將會以結果為目標。

在這份政綱中，共四個綱領、近9千字，內容包括「強化政府治理能力」、「土地和房屋方面提速、提效、提量」、「提升香港競爭力」、「建立關愛社會，提升青年發展」。

據分析，基本上四個綱領都屬於建制派內部共同關注的議題，「土地和房屋方面提速、提效、提量」、「提升香港競爭力」這兩個政綱都是以中國為腹地、在大灣區的架構下，重申對所謂「北部都會區」、「明日大嶼」的政策延續。

第四個政綱「建立關愛社會，提升青年發展」，在青年部分強調，李家超重視將教育的內涵提升，特別是教師專業操守和培訓，因教師是許多學生學習榜樣，為人師表如何做到更專業，提高青年對國家意識和民族認同。

基本上，政綱內容對一國兩制的政制改革、疫情後的經濟振興等當前迫切議題卻未有著墨，更是避談近年港中矛盾、官民撕裂、獨立調查委員會、新聞自由、勞工權益、地方議會選舉補選與改革等尖銳議題，而未聚焦於當前的社會危機。

特別值得注意的是，在第一個政綱「強化政府治理能力」中，除了再次重申會繼續推動23條的立法外，李家超還提到要「增添一個新的『應急動員機制』，在現有動員機制基礎上，希望若須對付新的危機」，這個應急動員機制將從各部門抽調人手，組成應急隊伍，集中指揮，以改善政府執行力。另要「加強在地區基層的組織和團體的聯繫。

陸委會報告評估，在18區成立地區服務和關愛隊伍，建立系統性的義工網絡，確保我們要動員時在數目、人員能力和背景等有充分認知，可發揮最大力度」。所謂「應急動員機制」相似於中國官僚系統的用語，強調在發生重大公共事件及危機時，依此來建立一套權力集中、資源集中分配的指揮和執行體系，並由重要官員帶領、監督。

報告示警，這樣的措施似乎暗示既有港府的建制無法有效面對社會運動或疫情等突發狀況，現有的公務員體系應變能力不足。除了政府應急動員機制的建立，還要搭配基層動員能力的強化，似乎想要仿效中國政府建立居委會）、街道辦等基層管理與監視組織。

並指出，所以「在十八區成立地區服務及關愛隊伍義工網絡」、「支援政府地區工作」的兩項倡議，可以取代過往建制派在地區通過樁腳來建立政治動員的傳統，讓香港政府可以如同「強勢的」中國政府，對港人進行精準與有效的監督與管理。上述舉措尚未公布實施細項，不過，一個如同中國對社會全面監控管理的政府，似乎就在香港未來的發展道路上。

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