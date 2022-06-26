獨家》騰雲二型無人機飛行逾十小時 環台繞遍我防空識別區

航空迷根據騰雲無人機的航跡，和我國航空識別區進行對比。（取自flightradar ）

2022/06/26 06:25

〔記者游太郎／花蓮報導〕國家中山科學研究院積極研發的「騰雲二型」無人機，今天凌晨再創記錄，不但飛行時間逾十小時，且飛繞台灣周邊空域一圈，航程遍及我國航空識別區，初步證實已具備中、長程的監偵能力，落地後中科院人員雀躍不已。

中科院研發、編號1812的「騰雲二型」無人機，昨天晚間六時四十六分自空軍佳山基地起飛，沿著東海岸空域一路北上，經西北部防空識別區，再沿著海峽中線東側，一路往南飛行至西南空域防空識別區，再繞過台灣南端，沿著東部空域一路北上，在花蓮外海繞行，直到今天凌晨五時零二分迎著晨曦平安降落佳山基地，全程飛行時間長達十小時，突破我國自製無人機的飛行時間記錄。

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「騰雲二型」無人機的飛行時間，從五月中旬首度出海測試，當時的飛行時間為三小時，隨後開始測試五小時、七小時及夜間飛行訓練，昨天晚間首度測試十小時，且嚐試繞行我國航空識別區一圈，全程開啟訊號，飛行時間共計十小時十六分鐘，不但創下了記錄，也為中科院打了一劑強心針，落地後研發人員高興地手舞足蹈，有人不斷撫摸著機體，口中唸唸有詞，呈現出歡樂的氣氛。

烏俄戰爭中「無人機」發揮關鍵性戰力，「偵打一體」的功能，讓烏克蘭軍隊成功扭轉兵力劣勢，國防部除了將無人機納入「漢光卅八號」演習演練重點項目外，並要求中科院加快無人機研發進度，近期「騰雲二型」無人機密集於空軍佳山基地起降，數度出海測試，繞行台海一圈後，證實已具備中、長程監偵能力，航程將可涵蓋台灣周邊海域。

中科院在國防部要求下，近期全力加強無人機的研發及自製能量，研發、測試中的「騰雲二型」無人機，證實已具備長程飛航能力，及光學導引、指揮管制等功能，未來將和美製的MQ-9B海上衛士無人機搭配，藉此擁有長時間執行台灣周邊海域的監偵能力。

「騰雲二型」無人機具有日、夜間空中影像監視偵察、電子參數偵蒐、電子干擾、氣象觀測及中繼等任務功能，航程可望涵蓋台灣周邊海域，和四架美製的MQ-9B形成高、低配。

中科院共製造四架「騰雲」無人機，兩架為第一代舊構型，於2016年研製，兩架則為新型，2018年開始研發，新型機的引擎直接向美方採購；其中一架「騰雲一型」無人機，今年二月十八日傍晚於台東活水湖墜毀後，目前全數駐防佳山基地測試。

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騰雲無人機繞行台灣一圈的飛行軌跡。（取自flightradar ）

騰雲無人機降落佳山基地後，研發人員進行檢視作業。（記者游太郎攝）

騰雲無人機降落時，佳山基地附近的路燈仍未熄滅。（記者游太郎攝）

騰雲二型無人機迎著晨曦降落空軍佳山基地。（記者游太郎攝）

騰雲二型無人機經過徹夜飛行後，準備降落佳山基地（記者游太郎攝）

騰雲二型無人機近期不斷測試，飛行時間已突破十小時記錄。（記者游太郎攝）

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