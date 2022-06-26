波蘭有條「台灣街」 代表處解釋原因

波蘭第四大城弗羅茨瓦夫市市景。圖非「台灣街」。（取自Visit Wroclaw官方網站）

2022/06/26 06:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國駐波蘭代表處25日在臉書介紹位處波蘭西南隅的第四大城弗羅茨瓦夫（Wrocław）市，不但因為二戰領土西移的原因，使得該城與烏克蘭的關係密切，更提到在弗羅茨瓦夫市東南郊布羅胡夫區（Brochów）有條正港的「台灣街」（ulica Tajwańska）。代表處解釋，該區許多街名都以亞洲國家命名，2019年起，「台灣街」也正式加入行列。

代表處指出，弗羅茨瓦夫市是波蘭第四大城，文藝氣息濃厚、經濟蓬勃發展、教育體系完善，吸引許多外國大企業前往投資，以及眾多國際學生前往就學。該市市容優美，且擁有豐富歷史文化內涵。該市遍布可愛的「小矮人」視為一大特色，增加訪客探訪之樂趣。

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代表處解釋，歷史上弗羅茨瓦夫市在內的地區，在第二次世界大戰後自德國轉移給波蘭，絕大多數德裔居民跟著遷徙移出。而原本居住於波蘭東部（現今大多為烏克蘭領土）的居民，因居住地被併入蘇聯領土，多數人便宜居此地，使得弗羅茨瓦夫市與烏克蘭有著極深的連結。

代表處提到有趣的一點是，在弗羅茨瓦夫市東南部的布羅胡夫區，有許多條街道以亞洲國家命名；而自2019年起，「台灣街」也加入行列。

根據地圖顯示，「台灣街」位在布羅胡夫區南邊，整條街目前只有一棟房子，鄰居是伊拉克街和馬來西亞街，附近還有烏茲別克街、喬治亞街以及亞美尼亞街。而在布羅胡夫區裡面，也有日本街、韓國街、泰國街、蒙古街、越南街、中國街、印尼街、敘利亞街、西藏（圖博）街、滿洲街、印度街、印尼街、孟加拉街、尼泊爾街、緬甸街、韃靼街、哈薩克街、巴基斯坦街等。而在波蘭中北部的斯托波諾（Sbobno）村，也有一處就叫做「台灣」。

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