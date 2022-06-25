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    盧秀燕：總統為防疫消瘦 蔡其昌：我會叫她多吃一點

    盧秀燕（左三）與蔡其昌（左四）無互動，卻對總統蔡英文（左二）的體重，各有一番看法。（記者張瑞楨翻攝）

    盧秀燕（左三）與蔡其昌（左四）無互動，卻對總統蔡英文（左二）的體重，各有一番看法。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/06/25 16:45

    〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天到位於中市太平區的國軍台中總醫院慰勉醫護人員，她強調，「盧秀燕市長、蔡其昌（立法院）副院長都在現場，我相信中央地方齊心協力，能度過疫情挑戰。」台中市長盧秀燕說，地方與中央合作無間，但她發現總統為防疫而消瘦；蔡其昌致詞時也對「總統瘦了」的議題回應說，「我會叫她（總統）多吃一點」，兩人大有較勁、互別苗頭之勢。蔡英文則說，「怎麼今天議題有點歪掉了，變成了我的體重？」。

    台中市長盧秀燕與立法院副院長蔡其昌，今天到國軍台中總醫院陪同總統蔡英文，慰勞國軍醫護人員，兩人幾乎沒互動，倒是立委何欣純趁此機會，向盧秀燕反映遠距離教學，可能造成學生成績下降一事，但盧秀燕僅微笑以對。

    盧秀燕於致詞時說，疫情期間，總統風塵僕僕到各地視察打氣，「我要跟總統報告，國防部與國軍台中總醫院，與台中市防疫工作，配合良好、合作無間」，國軍台中總醫院對台中防疫有很大幫忙，她要藉著這個機會向各界致謝。

    她開玩笑說：「我剛才聽到洪院長（國軍台中總醫院長洪恭誠）說，這段時間大家非常辛苦，日以繼夜，但是地方作為好伙伴，有很多鼓勵支持，甚至食物源源不斷，體重略微增重，總統為疫情消瘦，你們卻在增胖？」

    獲民進黨徵召參選台中市長的立法院副院長蔡其昌則說，醫護人員這對時間堪稱「拋家棄子」，住在外面，避免將病毒帶給家人，他沒有行政資源，但可以透過社會力量，募集防護衣等醫療用品送給醫療人員，「防疫只有團結才能成功」，民主國家會有不同意見，不論如何，要展現國家整體防疫是一個團隊，防疫才能成功。

    蔡其昌強調，醫護人員在第一線，「我們後勤部隊會儘量繃緊（支援），那怕你們吃胖了一點」。至於總統消瘦的議題，他強調「總統瘦了一點，我會叫她多吃一點」。

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