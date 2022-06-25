網傳內閣人事及縣市長提名名單 綠委眼花：提名飛蚊症？

民進黨立委何志偉（右）指出，民進黨正緊鑼密鼓地進行提名程序，請大家稍安勿躁。（圖：取自何志偉FB專頁）

2022/06/25 15:31

〔記者陳政宇／台北報導〕網路近日流傳一份民進黨縣市長提名及內閣人事名單，遭總統府及民進黨中央駁斥為假消息。民進黨立委何志偉今日受訪直呼，「現在是提名飛蚊症嗎？我都看不清楚也看不懂，這些到底是假消息，還是熱心人士故意興風作浪？」

何志偉表示，現在每三、五天，就有內閣閣員或者是縣市長的名單到處飛、到處跑，現在是「提名飛蚊症」嗎？他看不清楚，也看不懂了，這些是假消息，還是熱心人士故意在興風作浪，仍有待觀察。

請繼續往下閱讀...

關於民進黨的選戰佈局，何志偉說，民進黨在接下來的時間，就是以安定、穩定、勝選為原則，相關的提名作業應該在7月份左右就會完成，請大家稍安勿躁。

民進黨發言人林靜儀昨回應，關於網路流傳一份名單，其中訛稱民進黨縣市長提名人選名單一事，民進黨提名程序仍在進行中，部分縣市長候選人人選也還未拍板確定，這份名單並不是官方的提名資訊，其中也有許多謠傳的內容更顯為錯假訊息，特此澄清，請外界勿以訛傳訛。

另外，針對傳言指稱總統府秘書長、行政院副院長、交通部長改組一事，總統府發言人張惇涵也澄清，總統蔡英文對於總統府秘書長沒有異動的打算，也沒有內閣改組的打算，期盼各界勿以訛傳訛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法