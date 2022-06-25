高虹安嘆竹市「家欣樓」將歇業 意外釣出柯文哲結婚照片

柯文哲透露，他是在新竹市「家欣樓」結婚的，並貼出當時的結婚照片。 （擷取自高虹安臉書）

2022/06/25 12:43

〔記者王千豪／台北報導〕新竹市知名餐廳「家欣樓」日前宣布，將於7月31日結束營業，民眾黨立委高虹安在臉書指出，家欣樓是許多新竹市民婚宴、尾牙、春酒、謝師宴等人生重要時刻的場所。新竹出身的民眾黨主席、台北市長柯文哲也在留言透露，他就是在家欣樓結婚的，並貼出當時的結婚照片。

對於家欣樓將走入歷史，高虹安感嘆，家欣樓是新竹市民，特別是北區市民共同的記憶之一。許多人的婚宴、尾牙、春酒、謝師宴等人生重要時刻都在此度過，直指是新竹市民的一大損失。

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高虹安表示，家欣樓的停業主因，是近月這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重衝擊餐飲產業，並重挫婚宴市場，終於不敵疫情壓力而決定結束營業。

高虹安強調，家欣樓的歇業絕非個案，全台許多餐廳、小吃店在這波疫情中深受其害。面對接下來的疫後復甦、變種病毒威脅，甚至是全球性的通膨危機，呼籲政府面對問題、解決問題，正視基層民眾與商家的困難處境，提出合理的因應政策！

針對高虹安的感嘆，柯文哲留言透露，他和陳佩琪就是在家欣樓舉行結婚典禮的，這幾年遇到父母親生日，家族聚會也都是在這裡聚餐。一早看到這個消息，覺得震驚也遺憾，謝謝家欣樓35年來，陪伴無數新竹人度過人生里程，並貼出當時的結婚照片。

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