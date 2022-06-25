為哪樁？陳其邁沒陪小英 卻與蘇貞昌「交頭接耳」引發揣測

6月21日陳其邁未與總統蔡英文在前鎮區同框，而是在左營區與蘇貞昌一起出席活動。 （資料照）

2022/06/25 09:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕警政署長陳家欽提早退休的消息，於6月22日週三被媒體披露後，引發全國政壇與警界議論，高市警局長黃明昭被點名是接任署長的熱門人選之一，但他跟市長陳其邁都對外表示未接獲告知，行政院發言人羅秉成也說人選還沒確定。

然而，細細推敲前一天，也就是6月21日週二，陳其邁沒有公開行程，但他竟未與總統蔡英文在前鎮區同框，卻突然出現在左營區與蘇貞昌「交頭接耳」、熱烈討論36秒，隔天陳家欽退休、黃明昭可能接任的消息就炸鍋；這段關鍵的36秒讓外界揣測不斷。

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6月20日傍晚，媒體接獲蘇貞昌將於21日上午9點55分，出席「國家運動訓練中心新建大門啟用暨國家運動科學中心籌備處揭牌典禮」的高市左營區行程，不久總統府也在官網公布蔡英文21日上午9點50分，出席「船模試驗國家隊成立大會」的高市前鎮區行程。

據了解，過去除非是選舉行程，否則總統與行政院長鮮少「同一時間」在高雄的不同地點出現，因為市長無法分身陪同。耐人尋味的是，高市府公布的正副市長行程，卻是副市長羅達生與蔡英文同框，陳其邁沒有公開行程。

然而，21日上午，讓媒體詫異的是，新聞局沒有發布市長增加行程的簡訊，陳其邁「意外」出現在國訓中心場合，並在新建大門啟用典禮儀式上，甫登台就與蘇貞昌「交頭接耳」熱烈討論36秒。

據了解，6月21日為高市議會臨時會，但上午只討論下次會期議程，下午3點至6點才是針對快篩問題的質詢，陳其邁必須出席，等於上午是空檔，他卻指派羅達生出席總統行程，對外稱沒有公開行程，卻又無預警地跟蘇貞昌同框，隔天陳家欽退休、黃明昭可能接任的消息就炸鍋。

據指出，市長面對「二選一」的難題時，本該優先選擇總統，但因體育跟市政比較有關，所以選擇蘇貞昌無可厚非，但問題是，陳其邁為何不公開行程？以及蘇陳是否在台上討論署長人選案？讓外界十分好奇！

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