南美館「地獄展」驚悚直擊 綠委攜祖傳十字架：全程不敢大聲呼吸

南美館「亞洲的地獄與幽魂」未演先轟動，「中國殭屍」展品成為討論焦點。（記者洪瑞琴攝）（記者陳政宇攝）

2022/06/25 01:14

〔記者陳政宇／台北報導〕台南市立美術館「亞洲的地獄與幽魂」今天（25日）開展，民進黨立委林宜瑾昨天搶先直擊，她分享，自己帶了祖傳十字架，「全程不敢大聲呼吸，就怕驚擾了展品，被祂追著跑」。民進黨立委林俊憲也號召民眾觀展，他說，能舉辦這樣的展覽，表現的是台灣社會的包容與多元。

台南美術館與法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今日起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出，展覽資訊曝光後未演先轟動，在網路上討論熱度爆棚，也傳出「怪力亂神」等反對輿論。

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對此，林俊憲表示，有人對展覽以怪力亂神視之，有人則輕鬆以台南為千廟之都、應該是鬼還比較害怕的說法來莞爾以對。撇開個人的宗教信仰不談，自古以來人類對於鬼怪傳說與神話等不可知之事原本就充滿想像，自然就發展出許多值得討論的不同觀點。

林俊憲認為，將殭屍、符咒、金紙、宮廟等內容，以結合藝術的方式展演，代表著台灣這塊土地多元的包容性。事實上，地獄展原本來自法國凱布朗利國家博物館，是以西方角度來觀看東方的鬼神文化，透過這次的展出，又何嘗不是讓台灣有機會反思人世間的生死問題，以及不同文化間的差異呢。

「台灣是個多元的社會，大家都能親自來體驗這場盛事」，林俊憲也強調，大家不妨就以平常心面對，不需帶斬妖除魔的法器，也不必先將自己嚇得半死，走進南美館，自然會有你的豐富收穫。

林宜瑾則表示，在哲學中，我是誰、我從哪裡來、我要往哪裡去，這是究極的哲學三問。地獄與幽魂，反映了一個文化面對未知的恐懼，以及對死亡的思考。這次的展覽是來自法國凱布朗利國家博物館，結合台灣本土的文史資料，增添了許多台灣味。希望透過這個展覽，我們可以再次反思人與死亡的關係，也更加認識我們本土的文化經驗。

談到展覽在網路上激起許多討論，少數民眾有不同的意見，林宜瑾透露，她是基督徒，雖然不認同這些看法，但是基於言論自由，還是予以尊重。她也提醒大家，進場參觀不要Cosplay，也不要攜帶桃木劍和糯米，不然會被工作人員擋下來。

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