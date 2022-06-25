為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南美館「地獄展」驚悚直擊 綠委攜祖傳十字架：全程不敢大聲呼吸

    南美館「亞洲的地獄與幽魂」未演先轟動，「中國殭屍」展品成為討論焦點。（記者洪瑞琴攝）（記者陳政宇攝）

    南美館「亞洲的地獄與幽魂」未演先轟動，「中國殭屍」展品成為討論焦點。（記者洪瑞琴攝）（記者陳政宇攝）

    2022/06/25 01:14

    〔記者陳政宇／台北報導〕台南市立美術館「亞洲的地獄與幽魂」今天（25日）開展，民進黨立委林宜瑾昨天搶先直擊，她分享，自己帶了祖傳十字架，「全程不敢大聲呼吸，就怕驚擾了展品，被祂追著跑」。民進黨立委林俊憲也號召民眾觀展，他說，能舉辦這樣的展覽，表現的是台灣社會的包容與多元。

    台南美術館與法國凱布朗利博物館（musee du quai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今日起至10月16日在南美2館2樓展覽室E-H展出，展覽資訊曝光後未演先轟動，在網路上討論熱度爆棚，也傳出「怪力亂神」等反對輿論。

    對此，林俊憲表示，有人對展覽以怪力亂神視之，有人則輕鬆以台南為千廟之都、應該是鬼還比較害怕的說法來莞爾以對。撇開個人的宗教信仰不談，自古以來人類對於鬼怪傳說與神話等不可知之事原本就充滿想像，自然就發展出許多值得討論的不同觀點。

    林俊憲認為，將殭屍、符咒、金紙、宮廟等內容，以結合藝術的方式展演，代表著台灣這塊土地多元的包容性。事實上，地獄展原本來自法國凱布朗利國家博物館，是以西方角度來觀看東方的鬼神文化，透過這次的展出，又何嘗不是讓台灣有機會反思人世間的生死問題，以及不同文化間的差異呢。

    「台灣是個多元的社會，大家都能親自來體驗這場盛事」，林俊憲也強調，大家不妨就以平常心面對，不需帶斬妖除魔的法器，也不必先將自己嚇得半死，走進南美館，自然會有你的豐富收穫。

    林宜瑾則表示，在哲學中，我是誰、我從哪裡來、我要往哪裡去，這是究極的哲學三問。地獄與幽魂，反映了一個文化面對未知的恐懼，以及對死亡的思考。這次的展覽是來自法國凱布朗利國家博物館，結合台灣本土的文史資料，增添了許多台灣味。希望透過這個展覽，我們可以再次反思人與死亡的關係，也更加認識我們本土的文化經驗。

    談到展覽在網路上激起許多討論，少數民眾有不同的意見，林宜瑾透露，她是基督徒，雖然不認同這些看法，但是基於言論自由，還是予以尊重。她也提醒大家，進場參觀不要Cosplay，也不要攜帶桃木劍和糯米，不然會被工作人員擋下來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「亞洲的地獄與幽魂」開幕式 來賓看展：很有趣
    2022/06/24 17:49

    「亞洲的地獄與幽魂」開幕式 來賓看展：很有趣
    不能帶桃木劍、糯米逛地獄展 南美館加碼這個「保平安」
    2022/06/23 23:39

    不能帶桃木劍、糯米逛地獄展 南美館加碼這個「保平安」

    不會崩盤了！全聯出手採購500公噸石斑
    「亞洲的地獄與幽魂展」遭出征怪力亂神 南美館回應了
    2022/06/23 11:57

    「亞洲的地獄與幽魂展」遭出征怪力亂神 南美館回應了
    驚悚午夜「亞洲的地獄與幽魂」展​辦夜宿場？ 南美館回應了
    2022/06/15 12:34

    驚悚午夜「亞洲的地獄與幽魂」展​辦夜宿場？ 南美館回應了

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    南美館地獄展引爆話題 網友:殭屍壓力才大
    2022/06/14 13:44

    南美館地獄展引爆話題 網友:殭屍壓力才大
    「亞洲的地獄與幽魂」謠傳到嘉義 故宮南院澄清：沒有
    2022/06/13 14:49

    「亞洲的地獄與幽魂」謠傳到嘉義 故宮南院澄清：沒有
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播