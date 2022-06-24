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    後備指揮部裁撤？國防部闢謠：7/1編配陸軍司令部 並非裁掉

    國防部指出，考量國軍整體地面防衛作戰需求，由陸軍統籌運用動員能量，預訂7月1日起將後備指揮部編配陸軍司令部，並無外傳「裁撤後備指揮部」情事。圖為教召畫面。（資料照）

    國防部指出，考量國軍整體地面防衛作戰需求，由陸軍統籌運用動員能量，預訂7月1日起將後備指揮部編配陸軍司令部，並無外傳「裁撤後備指揮部」情事。圖為教召畫面。（資料照）

    2022/06/24 19:56

    〔記者吳書緯／台北報導〕傳出主掌動員、教召業務的國防部全民防衛動員署後備指揮部將要在6月30日裁撤，併入陸軍司令部。國防部今晚指出，考量國軍整體地面防衛作戰需求，由陸軍統籌運用動員能量，預訂自今年7月1日起，將後備指揮部編配陸軍司令部，但無外傳「裁撤後備指揮部」情事。

    對於具體細節，國防部表示，因涉及國防機敏事務，援例不對外說明。至於「編配」的概念，軍方人士解釋，後備指揮部的編制仍隸屬全民防衛動員署，但除了建制之外，就是由陸軍司令部統籌運用，等於由陸軍在平、戰時統籌運用後備兵力。

    軍方人士進一步指出，原先後備指揮部的建制不會變，全動署後備指揮部的員額，也不會因此變成陸軍的編制員額，後備指揮部也並未進入陸軍的編制內，但在各縣市的後備指揮部任務分工上，確實會有一些調整改變。而目前全台共有18個縣市後備指揮部。

    中國近年加大對台武嚇力道，蔡總統2020年六月宣示推動「後備戰力改革」，國防部從「組織、部隊、訓練、裝備」四大面向著手調整。組織部分，國防部直轄全民防衛動員室將整併後備指揮部，成立「全民防衛動員署」，除了負責軍事動員工作，也職司跨部會行政動員協調工作。

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