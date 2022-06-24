為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國造飛彈量產助力 中科院屏東「拌鑄藥產線」今日啟用

    國家中山科學研究院院長張忠誠（圖中著襯衫）率相關一級主管，前往中科院屏東鵬園院區主持「拌鑄藥產線啟用典禮」。（中科院提供）

    國家中山科學研究院院長張忠誠（圖中著襯衫）率相關一級主管，前往中科院屏東鵬園院區主持「拌鑄藥產線啟用典禮」。（中科院提供）

    2022/06/24 16:14

    〔記者吳書緯／台北報導〕因應中國對台軍事威脅，立法院1月初通過海空戰力提升計畫採購特別預算案，中科院將擔綱生產重任，將量產各式飛彈；中科院今指出，歷經3年時間、5.4億元經費籌建的屏東鵬園院區的「拌鑄藥產線」於今日正式啟用，為執行量產及研發任務，增添生力軍，更可提升推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

    中科院今發佈新聞稿表示，中科院院長張忠誠於今日率相關一級主管，前往屏東鵬園院區主持「拌鑄藥產線啟用典禮」，該產線歷經3年時間，投入5.4億元經費，籌建「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備，並提到中科院肩負國防武器系統研製之重要使命，自海空戰力提升計畫通過後，各式飛彈量產大幅增加，而拌鑄藥產能更是各大媒體關注焦點。

    中科院解釋，推進劑研製不僅是飛彈量產的推手，基礎能量籌建更是重中之重。因此，建構一個安全、先進和舒適的拌鑄藥作業環境，一直是中科院責無旁貸的責任，此次鵬園院區廠房落成後，除可滿足本院量產需求外，更可提升推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

    張忠誠致詞指出，世界各國都將大型拌藥機視為戰略物資，管制禁止輸出，中科院此次負責300加侖拌藥機全部設計，並結合國內30餘家各領域專業廠商，逐步掌握拌藥機關鍵的行星齒輪模組與拌刀熱鍛造技術，達成百分之百國內自製目標。

    張忠誠表示，自製拌藥機強化了主被動的安全防護機制，如內消防系統、紅外線熱影像監控系統、藥漿溫度、振動及扭矩異常警示等，相較於國外拌藥設備毫不遜色，是「國防自主」的最佳典範。

    張忠誠強調，「沒有安全就沒有一切」，工安與人員、機器、物料、方法、環境息息相關，尤其火炸藥的拌鑄過程具高度風險，在量產任務艱鉅的同時，期盼中科院所有同仁提高自我安全意識，確依SOP程序作業，務必將工安做到滴水不漏，期許落實各項拌鑄藥工作，如期、如質達成國家交付本院的重任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    射程可達1000公里 雄昇飛彈今年量產
    2022/04/21 05:30

    射程可達1000公里 雄昇飛彈今年量產
    中科院飛彈廠房興建落後 邱國正：明年中旬完工
    2021/12/01 09:34

    中科院飛彈廠房興建落後 邱國正：明年中旬完工

    醫師研發減重茶為全台減少20萬公斤
    台東、屏東飛彈試射 黃澎孝分析細節：讓中國「彈彈哀愁」
    2021/11/19 13:11

    台東、屏東飛彈試射 黃澎孝分析細節：讓中國「彈彈哀愁」
    中科院今晚台東試射無限高飛彈 應是驗證天弓三增程型
    2021/04/22 21:01

    中科院今晚台東試射無限高飛彈 應是驗證天弓三增程型

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    中科院試射飛彈成功
    2020/12/26 05:30

    中科院試射飛彈成功
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播