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    法務部長驚爆境外勢力收買網紅 企圖干擾台灣選舉

    法務部長蔡清祥驚爆，境外勢力收買網紅，企圖干擾台灣選舉。（記者吳政峰翻攝）

    法務部長蔡清祥驚爆，境外勢力收買網紅，企圖干擾台灣選舉。（記者吳政峰翻攝）

    2022/06/24 15:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕本報《官我什麼事》節目今天播出法務部長蔡清祥的專訪，蔡驚爆境外勢力收買網紅發表不實言論，企圖干預我國選舉，檢調已觀察到此事，將持續監控，加強防範，對抗認知作戰。

    蔡清祥指出，境外勢力透過各種方式干預我國選舉，最近比較新興的方式是利用網紅來行銷宣傳，給予大筆資金，講一些不實的話來影響台灣的選舉，這些是已經看到的一些案例。調查局新成立的資安工作站對資訊與認知作戰很有經驗，將持續密切地進行調查。

    蔡清祥表示，境外勢力常用不同的方式影響台灣選舉，譬如:透過台商捐助某一個團體或候選人；利用宮廟綁樁；也有以陸配招攬有投票權的人去旅遊並落地招待；還有地下通匯金援，這個都是曾經用過的手段。

    被問到兩岸情勢嚴峻，如何強化國安？蔡清祥回答，他曾任調查局長，非常重視國安，因此當他回到法務部的時候，覺得應讓檢察官更加了解國安案件，從國家角度去思考，他特地辦了很多的研討會，也聘請國安專家交流，強化偵辦國安案件能量。

    法務部也提出「國安法」修正案，把發展組織罪移由二審偵審；另增訂商業間諜罪及國家核心關鍵技術的營業秘密域外使用罪。蔡清祥強調，高科技是台灣重要資產，影響國家安全，所以台灣在保護營業秘密方面也做了很多努力，並協助他們做好事先防範。

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