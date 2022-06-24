林右昌稱沒想到選新北市長 基隆市長任期做好做滿、輔選蔡適應接任

有媒體報導基隆市長林右昌想選新北市長，就等蔡英文總統一句話，林右昌今天說，的確有長官推薦或建議他參選新北市長，但他從來都沒有考量、打算，他會把基隆市長任期做好做滿，並輔選立委蔡適應順利接任市長，讓市政能夠延續。（圖為基隆市政府提供）

2022/06/24 12:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天《風傳媒》報導，基隆市長林右昌想選新北市長，苦等蔡英文總統一句話，基市政府上午先發新聞稿澄清表示子虛烏有。林右昌上午表示，坦言的確有長官推薦或建議他參選新北市長，但他從來都沒有考量、打算，會把基隆市長任期做好做滿，並輔選立委蔡適應順利接任市長，讓市政能夠延續。

林右昌今天上午參加白米甕遊客中心啟用典禮，他說，謝謝報導的抬愛，不過，這篇報導的內容並不正確，他從沒有想過、思考過要參選新北市長，對他而言，過去當然有有許多朋友，甚至有長官推薦或者建議他參選新北市長，但他從來都沒有這樣子的打算。

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林右昌表示，對他而言，現在最重要的工作，就是全心全力的來輔選，全心全力的把現在市長的工作做好，而且要做好做滿，這是他對基隆市民大家的承諾，也是他對自己的期許，沒有其他想法。

媒體詢問城博會10天圓滿落幕，反映很不錯，林右昌的「畢業考」受到各界肯定，身價是否因此而「水漲船高」？林右昌回應，城博會去年就規畫舉辦，因疫情延至今年，這次很成功，他個人覺得是很光榮的一件事，不只基隆人，還有很多外縣市的民眾來基隆，都非常的驚豔，覺得怎麼可能？大家看到基隆的蛻變，獲得很多肯定。

林右昌指出，可能因為城博會成功，最近的確有很多人給他們鼓勵和肯定，可能因此有探詢新北市的意願，但他的態度很清楚、很明確，他沒有做這樣的考量，現在就是做好做滿，把基隆市長的角色扮演好，順利輔選，順利交棒，讓立委蔡適應接任市長，讓市政能夠延續。

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