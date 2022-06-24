獄中打中國疫苗致赴美卡關 李明哲：盼勿延誤27日聽證會

台灣NGO工作者李明哲原訂赴美進行「感恩之旅」，因接種的中國疫苗不被美國疾病管制暨預防中心（CDC）承認，申請豁免遭拒。（資料照）

2022/06/24 12:33

〔記者李欣芳／台北報導〕遭中國囚禁5年的台灣NGO工作者李明哲原訂今天赴美進行「感恩之旅」，拜會美國會及行政部門，他接種的中國COVID-19疫苗不被美國疾病管制暨預防中心（CDC）承認，申請豁免今天遭拒。李明哲今天中午接受本報訪問時說，他在中國獄中接種了3劑中國智飛COVID-19疫苗，由於這不是國際承認的疫苗，因此規劃美國入境卡關，他仍希望可以成行，即使延誤時程出發，希望不要超過27日影響當天出席美國國會議員聽證會的行程。

李明哲表示，對華援助協會會長傅希秋將再與美國CDC及有關單位溝通，盼能讓他成行，目前他仍在靜候消息，至於美國CDC的作法，他認為沒有錯誤。

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李明哲說，雖然他已拿到美國簽證，但申請豁免遭拒，由於中國智飛COVID-19疫苗並非世界衛生組織認可的疫苗，沒有被國際承認，美國CDC以此理由拒絕，作法並沒有錯誤。

李明哲原訂6月23日至7月10日訪問華府、德州，參加下週登場的美國國會議員聽證會與國際宗教自由峰會，也計劃拜會美國國務院、國會議員、美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）及民間機構等，感謝他們先前的支持。

傅希秋透露，由於李明哲在獄中接種的中國智飛疫苗不在美國入境核可疫苗名單上，即使美國在台協會（AIT）出面協助申請豁免，仍遭美國CDC拒絕。

李明哲今天中午受訪時證實此事，他說，還是希望這次可以成行，根據安排，他預定27日出席美國國會議員舉辦的聽證會，其後並參加一項宗教論壇行程，希望不要延誤到27日聽證會的行程，目前他還在等候消息。

NGO工作者李明哲因網路等言論，2017年3月經澳門進中國時遭中國當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年和「剝奪政治權利」2年，於湖南赤山監獄服刑，直到今年4月期滿獲釋返台。

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