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    謝國樑向嘉義市長黃敏惠請益 允諾當選打造基隆成為五星城市

    國民黨基隆市長參選人謝國樑（左）向五星市長的嘉義市長黃敏惠（右）請益，謝國樑允諾若當選基隆市長，將來也要打造基隆成為五星城市。（圖為謝國樑辦公室提供）

    國民黨基隆市長參選人謝國樑（左）向五星市長的嘉義市長黃敏惠（右）請益，謝國樑允諾若當選基隆市長，將來也要打造基隆成為五星城市。（圖為謝國樑辦公室提供）

    2022/06/24 11:25

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑持續請益之旅，與五星首長的嘉義市長黃敏惠共同受訪，對於謝國樑提出「有愛城市」市政願景，黃敏惠說，只要做對的事走對的路，很多對的人就會一起參加，更何況謝國樑有善良正派的力量，這份愛可以吸引更多的人。謝國樑說，未來若當選基隆市長，將學習黃敏惠認真投入市政的精神，打造基隆成為下一座五星城市。

    黃敏惠在受訪時分享嘉義市推動地方創生的經驗談，她說，「嘉義市不想做一個被遺忘的城市，這是她與同仁共同的危機感」。所以，黃敏惠市長致力梳理歷史、挖掘地方特色，在疫情危機時做好防疫工作兼顧民生，並以「小城市大創新」的模式，使嘉義市營利事業銷售額連續3年創歷史新高。

    長期走訪基隆地方文創的謝國樑有感表示，這陣子與很多基隆在地藝術工作者接觸，各有其獨特的風格，也有不同的需求。謝國樑說，政府要營造產業可持續發展的環境，無論是在市場、營運模式、工作場域都需要有一個妥善規劃，讓大家能真正發揮所長。

    謝國樑坦言，他想打造基隆成為亞洲最有愛城市，真正需要被關懷的人也能夠被照顧到，在此前提提高整個城市的經濟實力，「引進產業、創造就業」，讓經濟力提升，才能照顧更多的人。被問及如何面對十年後自己，謝國樑提到，最希望看到的是基隆的青年、下一代，都能在基隆順利、穩定就業，這是他最重視的事情。

    最後，謝國樑也在鏡頭前真情喊話，現在基隆的青年朋友每天通勤到外地就業，下班後拖著疲憊的身心再回到基隆，這是一件非常辛苦的事情！所以，未來會努力推動在地就業，相信基隆一定做得到！

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