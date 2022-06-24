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    目標平戰轉換 勇鷹高教機今執行500磅水泥彈拋投測試

    勇鷹高教機昨進行武器掛載並模擬航線試飛。（記者游太郎攝）

    勇鷹高教機昨進行武器掛載並模擬航線試飛。（記者游太郎攝）

    2022/06/24 11:15

    〔記者吳書緯／台北報導〕國造勇鷹高教機已陸續交機給空軍，研製單位中科院、漢翔今天起將在台中外海進行實彈射擊，使用武器為「飛機武器拋投500磅水泥彈」，這是勇鷹高教機首次掛載訓練彈演練，驗證平戰轉換效能；勇鷹高教機昨在台中掛載空對空及空對地的訓練彈升空，進行航線試航，預計今日將會進行投擲水泥彈測試。

    根據漁業署射擊通報指出，中科院發布的「對海（空）實彈射擊報告單」顯示，漢翔將於6月23日到7月6日每天上午10點到11點、下午2點到3點，於台中外海實施500磅水泥彈飛機武器拋投，拋投彈數約2至4枚；對海域危險區域為危險區域中心點5海浬半徑所含的範圍，高度為0至3000英呎。

    據證實，這次操演所使用的飛機就是「勇鷹高教機」，這是首次掛載500磅水泥彈實施拋投，而已經交付空軍的勇鷹高教機，目前不會有實彈射擊演練，僅掛載中科院自行研發的演訓莢艙訓練。

    本報記者昨拍攝到勇鷹高教機掛載模擬空對空飛彈、空對地炸彈的升空，進行航線模擬，驗證武器掛載構型，倘若一切順利，將會在今天起的數日進行水泥彈拋投，為平戰轉換奠定基礎。

    針對「平戰轉換」的目的，退役中將、前空軍副司令張延廷日前受訪分析，雖然勇鷹定位是高級教練機，但在國家緊急時刻時，也要有緊急作戰能力，讓飛行學官和教官能夠操縱勇鷹進行戰鬥，無論是轟炸敵人陣地、船團等，也可收戰訓合一之效。

    勇鷹高教機昨進行武器掛載並模擬航線試飛，翼尖為空對空飛彈，翼下掛載５００磅水泥彈。（記者游太郎攝）

    勇鷹高教機昨進行武器掛載並模擬航線試飛，翼尖為空對空飛彈，翼下掛載５００磅水泥彈。（記者游太郎攝）

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