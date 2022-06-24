頒獎26位反毒有功者 蔡英文宣示對毒品「零容忍」

教育部24日舉辦反毒有功人士團體頒獎典禮，總統蔡英文（左）出席致詞，並頒獎表揚維德精神專科醫院院長張登萍（右）等反毒有功人士。（記者劉信德攝）

2022/06/24 10:59

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部主辦「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」今早於國家圖書館舉行，總統蔡英文出席致詞表示，毒品防制是政府工作的「重中之重」，政府有反毒的決心，對於毒品絕對是「零容忍」，全面落實防毒、拒毒、緝毒、戒毒工作。

蔡英文也表示，政府持續推動反毒3個任務，採取列管、檢驗、宣導、查緝等多管齊下方式反毒，新興毒品樣態多如偽裝成咖啡包等，全面宣導讓民眾提高警覺；另毒品施用之再犯率偏高，涉及結構性問題，政府投入更多資源在緝毒和戒毒，衛福部亦持續協助戒毒，加強支持系統，協助回歸社會以避免再犯；而兒少藥物濫用問題，以行政輔導為先，結合心理教育等，協助誤觸毒品的少年。

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行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥等亦出席頒獎典禮。蘇貞昌表示，毒是萬惡之源，暴利所在，黑道不法介入，政府緝毒有6大系統，加入食藥署檢驗防護，民間團體和教育機構加入，反毒工作永不能停止，第一階段投入100億元，第二階段再投150億元，盡最大努力讓台灣反毒更成功，台灣國民更健康，台灣更平安。

教育部長潘文忠則表示，在行政院長蘇貞昌的帶領下，政府有決心反毒，積極結合公私部門「跨界攜手」，共同合作成立「反毒國家隊」，運用高科技，從源頭杜絕毒品，保護每個孩子。

拒毒預防組獲獎者高肇良，原是毒品犯，自98年出獄回歸社會後，結合慈濟志工與更生保護會成立「鐵窗外的誠與情」團隊，積極輔導因毒品案入監的更生人就業，關懷陪伴超過100位以上更生人。他表示，要「將人生的負債，轉化為現在的資產」，很高興能與有志者並肩作戰參與防毒宣導工作。

毒品戒治組獲獎人、維德精神專科醫院院長張登萍，從事醫療工作30餘年，半數時間都貢獻於藥癮的醫療服務，曾遇過不同樣態的藥癮者，10多年前曾遇到國內知名學校的高材生，這位學生假日到偏鄉幫忙輔導學童課業，發現有民眾染上毒癮，高材生決定以身試毒，證明可靠意志力戒癮，自己卻陷入毒癮；他表示，一旦染毒，就得用一輩子的時間擺脫。

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