為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    頒獎26位反毒有功者 蔡英文宣示對毒品「零容忍」

    教育部24日舉辦反毒有功人士團體頒獎典禮，總統蔡英文（左）出席致詞，並頒獎表揚維德精神專科醫院院長張登萍（右）等反毒有功人士。（記者劉信德攝）

    教育部24日舉辦反毒有功人士團體頒獎典禮，總統蔡英文（左）出席致詞，並頒獎表揚維德精神專科醫院院長張登萍（右）等反毒有功人士。（記者劉信德攝）

    2022/06/24 10:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部主辦「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」今早於國家圖書館舉行，總統蔡英文出席致詞表示，毒品防制是政府工作的「重中之重」，政府有反毒的決心，對於毒品絕對是「零容忍」，全面落實防毒、拒毒、緝毒、戒毒工作。

    蔡英文也表示，政府持續推動反毒3個任務，採取列管、檢驗、宣導、查緝等多管齊下方式反毒，新興毒品樣態多如偽裝成咖啡包等，全面宣導讓民眾提高警覺；另毒品施用之再犯率偏高，涉及結構性問題，政府投入更多資源在緝毒和戒毒，衛福部亦持續協助戒毒，加強支持系統，協助回歸社會以避免再犯；而兒少藥物濫用問題，以行政輔導為先，結合心理教育等，協助誤觸毒品的少年。

    行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥等亦出席頒獎典禮。蘇貞昌表示，毒是萬惡之源，暴利所在，黑道不法介入，政府緝毒有6大系統，加入食藥署檢驗防護，民間團體和教育機構加入，反毒工作永不能停止，第一階段投入100億元，第二階段再投150億元，盡最大努力讓台灣反毒更成功，台灣國民更健康，台灣更平安。

    教育部長潘文忠則表示，在行政院長蘇貞昌的帶領下，政府有決心反毒，積極結合公私部門「跨界攜手」，共同合作成立「反毒國家隊」，運用高科技，從源頭杜絕毒品，保護每個孩子。

    拒毒預防組獲獎者高肇良，原是毒品犯，自98年出獄回歸社會後，結合慈濟志工與更生保護會成立「鐵窗外的誠與情」團隊，積極輔導因毒品案入監的更生人就業，關懷陪伴超過100位以上更生人。他表示，要「將人生的負債，轉化為現在的資產」，很高興能與有志者並肩作戰參與防毒宣導工作。

    毒品戒治組獲獎人、維德精神專科醫院院長張登萍，從事醫療工作30餘年，半數時間都貢獻於藥癮的醫療服務，曾遇過不同樣態的藥癮者，10多年前曾遇到國內知名學校的高材生，這位學生假日到偏鄉幫忙輔導學童課業，發現有民眾染上毒癮，高材生決定以身試毒，證明可靠意志力戒癮，自己卻陷入毒癮；他表示，一旦染毒，就得用一輩子的時間擺脫。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批柯文哲混淆小三通 陸委會：金廈大橋會衍生巨大國安問題
    2022/06/23 16:47

    批柯文哲混淆小三通 陸委會：金廈大橋會衍生巨大國安問題
    與侯友宜同框互動冷 蔡英文籲正面回應人民需求
    2022/06/23 13:16

    與侯友宜同框互動冷 蔡英文籲正面回應人民需求

    新新左營華麗變身 生態綠廊科技之心
    蔡英文：打造無人機國家隊、完備國防產業供應鏈
    2022/06/15 16:48

    蔡英文：打造無人機國家隊、完備國防產業供應鏈
    陳時中確診 府：近期未與蔡總統開會
    2022/06/12 13:02

    陳時中確診 府：近期未與蔡總統開會

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    女法官審蔡英文論文案慘成砲灰 彭文正越洋視訊送她這5字
    2022/06/10 17:41

    女法官審蔡英文論文案慘成砲灰 彭文正越洋視訊送她這5字
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播