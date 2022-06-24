檢察官二專生正式名單出爐 6女4男、橫跨15期

法務部24日公布10名二專生名單。（記者吳政峰攝）

2022/06/24 09:36

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部24日公布一審檢察官調二審辦事2年（俗稱二專生）10人名單，分別有6位女性、4位男性，最資深的是司法官學院35期結業的桃園地檢署檢察官蔡孟利，最資淺的則是50期結業的台中地檢署檢察官林思蘋，兩人相差15期。名單已送檢察官人事審議委員會追認，若無意外將如擬通過。

法務部今年特別規定一審主任不得參選二專生，增加了基層檢察官雀屏中選的機會。高檢署共開出6個二專生需用缺額，台中高分檢2個，台南與高雄高分檢各1個，名額不少，讓更多人得以到二審歷練。

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其中最資深的蔡孟利曾當過主任，職期任滿之後表現不差，去年獲得三專生（一審輪調二審服務3年）提名，是唯一一位非現職主任者，今年獲得青睞出任高檢署的二專生，顯示資深的檢察官如能繼續堅守崗位、替人民主持正義，仍有機會升上二審，另闢一片天。

而最資淺的林思蘋2020年間就已入選過二專生，本次志願只填寫一個台中高分檢，如願以償，不用離鄉背井服務，代表法務部除了拔擢新人，另尊重其調動意願。

本次遴定的名單另有37期的台南地檢署檢察官盧俊道調台南高分檢、38期的高雄地檢署檢察官高嘉惠調高檢署、38期的士林地檢署檢察官王碧霞調高檢署、38期的高雄地檢署檢察官劉海倫調高檢署、43期的台北地檢署檢察官黃逸帆調高檢署、43期橋頭地檢署檢察官陳俊宏調高雄高分檢、46期的彰化地檢署檢察官王元郁調台中高分檢、46期的高雄地檢署檢察官施昱廷調高檢署。

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