為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    檢察官二專生正式名單出爐 6女4男、橫跨15期

    法務部24日公布10名二專生名單。（記者吳政峰攝）

    法務部24日公布10名二專生名單。（記者吳政峰攝）

    2022/06/24 09:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部24日公布一審檢察官調二審辦事2年（俗稱二專生）10人名單，分別有6位女性、4位男性，最資深的是司法官學院35期結業的桃園地檢署檢察官蔡孟利，最資淺的則是50期結業的台中地檢署檢察官林思蘋，兩人相差15期。名單已送檢察官人事審議委員會追認，若無意外將如擬通過。

    法務部今年特別規定一審主任不得參選二專生，增加了基層檢察官雀屏中選的機會。高檢署共開出6個二專生需用缺額，台中高分檢2個，台南與高雄高分檢各1個，名額不少，讓更多人得以到二審歷練。

    其中最資深的蔡孟利曾當過主任，職期任滿之後表現不差，去年獲得三專生（一審輪調二審服務3年）提名，是唯一一位非現職主任者，今年獲得青睞出任高檢署的二專生，顯示資深的檢察官如能繼續堅守崗位、替人民主持正義，仍有機會升上二審，另闢一片天。

    而最資淺的林思蘋2020年間就已入選過二專生，本次志願只填寫一個台中高分檢，如願以償，不用離鄉背井服務，代表法務部除了拔擢新人，另尊重其調動意願。

    本次遴定的名單另有37期的台南地檢署檢察官盧俊道調台南高分檢、38期的高雄地檢署檢察官高嘉惠調高檢署、38期的士林地檢署檢察官王碧霞調高檢署、38期的高雄地檢署檢察官劉海倫調高檢署、43期的台北地檢署檢察官黃逸帆調高檢署、43期橋頭地檢署檢察官陳俊宏調高雄高分檢、46期的彰化地檢署檢察官王元郁調台中高分檢、46期的高雄地檢署檢察官施昱廷調高檢署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播