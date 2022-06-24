陳柏惟抱病出演MV 親曝想為一件事盡心力

陳柏惟近日參與樂團「黃稚嘉和搞頭王」創作的《Siau-sit ê hái-tsiáu》（消失的海鳥）的MV演出。（導演林惇誠授權提供）

2022/06/24 05:58

〔記者楊丞彧／台北報導〕前立委陳柏惟現在雖然暫無公職在身，一舉一動仍引發各界關注。本週陳柏惟曾透露自己因免疫系統下降而「五病纏身」，並且「有圖有真相」讓網友心疼。事實上，陳柏惟近日參與了一支音樂錄影帶（MV）的演出，並在片中擔綱男主角。陳柏惟回應本報詢問表示，對於台灣的藝文創作者、母語推動者，他和團隊在能力範圍內，就會盡力。他希望能藉此鼓勵台灣的音樂工作者，並讓更多人能留意到母語創作的作品。

陳柏惟近日參與Bong Ti-ka ham Kau-theu-bong（黃稚嘉和搞頭王）創作的《Siau-sit ê hái-tsiáu》（消失的海鳥）MV演出。MV導演林惇誠表示，黃稚嘉和搞頭王是一支以少見的韶安腔客語為創作核心的樂團，主要在台中、雲林及台北活動。樂團部分歌曲也以台語進行創作，包括《消失的海鳥》。林惇誠也強調，必須讓更多台灣人認識到韶安客的文化。

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林惇誠說明，這首歌的發想是來自於2016年彰化縣大城鄉台西村的阿嬤，她描述以前當地曾有很多的海鳥，但如今卻都看不到了，透過幾句話描述環境污染帶來許多人罹癌的悲歌。2017年Puzzle Man的專輯《Organic melodies》（有機的旋律們）裡的《四季》，樂曲中嵌入台西村阿嬤的口白；黃稚嘉和搞頭王團員文硯聽到《四季》後，因而發想出《消失的海鳥》一曲，由主唱稚嘉與樂團編寫出來。

至於為何會找上陳柏惟演出，林惇誠說，首先因為陳柏惟以前是擔任大製作，很喜歡陳之前參與的幾部作品。最重要的原因在於，陳柏惟在立法院的期間，是少數認真為母語發聲的立委，因此才非常希望邀請他一起合作，而陳柏惟也很快就點頭答應。陳柏惟擔綱演出的角色原型，是以在台西綠能專區周邊討生活的底層人物出發，以他們的真實生活故事進行發想。

被問到是否抱病演出，陳柏惟證實那天的確是抱病上場，事前他並沒有特別強調，因為怕導演團隊工作起來會綁手綁腳。陳柏惟也謙虛地說，很榮幸能受到創作者的青睞，希望他的表演能讓導演滿意。

林惇誠指出，他們是成本很少的獨立製作，因此拍攝流程在一天之內的四小時就要趕拍三個場景。陳柏惟當天身體確實相當不適，當天其實很熱，拍攝得在烈日曝曬超過一小時，但陳柏惟還是願意忍著痛苦，陪團隊一起拍攝到完，讓劇組都相當感動與感佩。

林惇誠也爆料，因為是獨立製作，劇本沒設定台詞，演員們得即興發揮，但陳柏惟即興發揮的台詞，常常都讓女主角笑到不斷地NG。

本身為鋼琴老師出身，現於雲林斗南經營咖啡店的女主角Alan，雖有音樂演出的經驗，但在音樂錄影帶的演出卻是初試啼聲。Alan表示，因為沒有台詞，演出的時候由導演給指令，她與陳柏惟再互相引導對方。而陳柏惟的演技與幽默感，讓她又哭又笑。Alan強調，無論是台灣或全球都必須嚴肅面臨環境污染問題，希望透過這支作品，提醒每個人都能為地球、為生態環境盡一分心力，才能讓下一代看見美麗的台灣寶島。

至於參與幕前、幕後感覺有何不同，陳柏惟認為在於表演者和幕後工作專心的事情不同。表演者就是專心在自己和表演互動上，他提到以前做幕後工作時，要掌控的是全場的狀況，從訂便當到畫面呈現，每一項細節都要掌控得當。表演者和幕後工作都很重要，是兩人三腳的合作，要順利地跑向終點，每一項職務都環環相扣。

最後，被問到在年底地方選舉將扮演什麼樣的角色，陳柏惟回應，他在意的是整個世代的議題，例如青年從政會遇到的困惑、挑戰等，並不是單一的選舉而已。他強調「心向台灣，民主優先」，自己一路上受到很多人的照顧，台灣的未來才是他最在意的事情。

陳柏惟近日參與樂團「黃稚嘉和搞頭王」創作的《Siau-sit ê hái-tsiáu》（消失的海鳥）的MV演出。（導演林惇誠授權提供）

陳柏惟近日參與樂團「黃稚嘉和搞頭王」創作的《Siau-sit ê hái-tsiáu》（消失的海鳥）的MV演出。（導演林惇誠授權提供）

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