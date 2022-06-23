反潛直升機「重落地」墜毀 學者：軍方應公布失事報告

軍方稱海軍S-70C（M）反潛直升機昨天在高雄營區「重落地」，學者質疑根本就是墜毀，不是什麼落地。（資料照）

2022/06/23 22:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海軍S-70C（M）反潛直升機昨天在高雄營區「重落地」，機上4人送醫急救，機工長劉尚鈞全身95％燒燙傷，家屬今晚已放棄急救。前戰爭學院榮譽講座學者廖宏祥今日直言，此次S-70C（M）直升機的「重落地」事件，根本就是墜毀，不是什麼落地，軍方用這種混淆視聽的名詞，就是「中國人」大事化小、小事化無的心態使然，照往例軍方也不會公布詳細失事報告。

據統計，自2018年開始，軍方已發生多起墜機事件，包括2018年6月4日一架F16戰機墜毀，2020年1月2日UH-60M黑鷹直升機墜毀。同年7月6日，一架OH-58D戰搜直升機墜毀，2020年10月29日F-5E戰機墜毀，2020年11月17日又一架F16戰機墜毀。

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2021年3月22日，兩架F-5E戰機擦撞，兩名飛官不治。2022年1月11日，一架F16-V戰機墜毀。2022年3月14日，一架幻象2000戰機在台東墜海。

廖宏祥指出，幾週前的AT-3教練機墜毀案、F-16戰機在美國機場轉場「仆街」案和雷霆2000火箭彈爆炸案，將來大概也不會有失事報告。2020年1月參謀總長沈一鳴搭乘的黑鷹直升機墜毀，還有今年初、去年底的失事，也都沒有報告。

廖宏祥質疑，軍方一向視調查報告為「國防機密」，但是事實上軍用品非常昂貴，是納稅人血汗錢所添購，絕對不是軍方的「禁臠」，公布清楚的失事報告，在民主的全民國防國家是再正常不過的事情，台灣國防部的「黑盒子」是否應當打開了呢？

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