為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台北消費全球第3貴？ 政院澄清：調查是鎖定富裕族群

    媒體報導指出 ，根據調查，台北是世界第三貴的城市，行政院發言人羅秉成則表示，這份調查查是針對全球二十四個主要城市的高淨值人士，也就是富裕族群所做調查，並非針對民生消費。（記者李欣芳攝）

    媒體報導指出 ，根據調查，台北是世界第三貴的城市，行政院發言人羅秉成則表示，這份調查查是針對全球二十四個主要城市的高淨值人士，也就是富裕族群所做調查，並非針對民生消費。（記者李欣芳攝）

    2022/06/23 20:10

    〔記者李欣芳／台北報導〕針對媒體報導指出，根據調查，台北是世界第3貴的城市，僅次於中國上海與英國倫敦。政院今天表示，這項調查是針對全球24個主要城市的高淨值人士，也就是富裕族群所做調查，並非針對民生消費。

    根據瑞士寶盛銀行（Julius Baer）最新出爐的「2022年全球財富及高端生活報告」，台北在2021年間是全球有錢人生活與消費第3貴的城市。

    行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時回應說，這份報告是分析全球24個主要城市的高淨值人士，也就是富裕族群，扣掉房產、養老金之外，須在銀行有100萬美元以上的存款。

    羅秉成說，除了上述條件之外，報告還計算包括高級車輛、住宅平均售價、米其林三星的晚餐、五星級飯店住宿，以及商務艙機票等20類高價商品或服務的消費物價。

    他表示，物價與購買力會因為各機關想要調查分析的族群對象，或是設定的項目指標不同而有所差異，這份報告按照上述的設定對象與品項去做分析，但畢竟不是針對一般民生消費，報導參考就好。

    羅秉成也建議，若要看一般民生物價，可參考世界銀行（World Bank）依完整周延的調查及統計方法所公布的購買力平價（PPP）統計，根據最新公布資料是以2017年為基準，由176個參與國家經濟體，就1000餘項兼具可比較性與代表性的商品及服務，於各國境內查價後編算而得。

    羅秉成說，若以全球平均物價水平為100，台灣約為77.5，排名第73位，低於美國（150.0）、日本（140.9）、韓國（115.6）、新加坡（96.2）。

    不過，羅秉成表示，不可諱言，近期因為俄烏戰爭影響，輸入通膨讓物價受到一定的影響，讓食品類物價略高於其他亞洲國家，由於已經影響到民生，行政院副院長沈榮津所帶領的物價穩定小組，已在密切關注國內物價發展與變動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    物價難忍受 葉倫︰年底通膨將更高
    2022/06/21 05:30

    物價難忍受 葉倫︰年底通膨將更高
    通膨擠壓民眾消費 3C連鎖通路保守看下半年
    2022/06/20 19:46

    通膨擠壓民眾消費 3C連鎖通路保守看下半年

    醫師推薦8大保健食品 防新冠重症
    通膨海嘯 全球央行上半年升息80次 直逼2006年
    2022/06/19 18:22

    通膨海嘯 全球央行上半年升息80次 直逼2006年
    停滯性通膨來臨？經濟學者不這麼認為
    2022/06/18 17:31

    停滯性通膨來臨？經濟學者不這麼認為

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    亞洲最貴！千萬別在「這裡」買包包
    2018/12/04 20:28

    亞洲最貴！千萬別在「這裡」買包包
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播