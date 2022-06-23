賴清德嫡系子弟兵 高掛「信賴」合體看板
〔記者王俊忠／台南報導〕下屆中華民國總統熱門人選的民進黨籍副總統賴清德嫡系選將，近日推出「信賴台灣」文宣看板，準備在年底市議員選戰中一展身手。包括東區蔡筱薇、南區安平區呂維胤與永康區朱正軒都認為賴清德是今年「最強助選母雞」。從這也嗅到賴系陣營母雞與小雞互拱互利的戰略。
蔡筱薇表示，今（23）日在東區多地掛上全新與賴清德合體的競選看板，「信賴台灣、堅定向前」醒目訴求，吸引支持者與許多民眾高度關注，有選民認為這合體新訴求帶給大家感動、奮起的力量。
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蔡筱薇說，賴副總統會是今年大選的最強助選員！賴給民眾的形象非常正面，是深得民心的全國性政治人物，是台灣人務實打拚的正港精神，期許自己把這精神傳承下去，協助台南繼續「堅定向前」。地方上有許多團體自發性籌組「信賴台灣」後援會，象徵賴的正面形象獲得許多民眾認可，「信賴台灣」口號是很好的訴求，尤其疫情當道及國際局勢緊張的時刻，提醒我們要更有勇氣面對台灣的未來。
參選南區、安平區的呂維胤說率先在台南市區掛上「信賴台灣」看板，希望藉由賴的「正氣」團結本土勢力，打贏年底選戰。呂表示，賴清德不僅對台南有積極正面影響力，其正氣凜然形象更能團結所有信賴台灣的力量，提醒國人即使在中國不斷文武恫嚇下，也要堅持信念、心懷勇氣，用積極心態來相信台灣的未來。
永康區的朱正軒同樣在選區掛起「信賴台灣」看板，朱認為，信賴台灣訴求有3層意義，第一是「國際社會信賴的台灣」，台灣的自由民主、醫療公衛、積體電路及百工百業的世界冠軍，讓台灣成為全球信賴的好夥伴；第二是「信賴團結，壯大台灣」，正、副總統蔡英文與賴清德以壯大台灣為優先要務，希望國人不分政黨認同、都能信賴台灣，藉由相同國族情感而凝聚。
第三是「值得信賴的台灣政治家」，從醫的賴清德於1996年當選國大代表，1999年起連任4屆立法委員，2010年當選台南縣市合併升格後首任直轄市長，2014年更創下我國地方自治史上最高72.9%得票率連任市長。賴出身困苦礦工家庭，從政之路果斷放棄私人生活，全心全意投入公共事務，用青春歲月實現市民期待與澆灌城市發展，人民信任如此公僕，用選票支持肯定，就是「信賴台灣」的寫照。