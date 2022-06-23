賴清德嫡系子弟兵 高掛「信賴」合體看板

台南市東區市議員參選人蔡筱薇在選區高掛起與副總統賴清德合影的「信賴台灣」文宣看板。（蔡筱薇服務處提供）

2022/06/23 19:59

〔記者王俊忠／台南報導〕下屆中華民國總統熱門人選的民進黨籍副總統賴清德嫡系選將，近日推出「信賴台灣」文宣看板，準備在年底市議員選戰中一展身手。包括東區蔡筱薇、南區安平區呂維胤與永康區朱正軒都認為賴清德是今年「最強助選母雞」。從這也嗅到賴系陣營母雞與小雞互拱互利的戰略。

蔡筱薇表示，今（23）日在東區多地掛上全新與賴清德合體的競選看板，「信賴台灣、堅定向前」醒目訴求，吸引支持者與許多民眾高度關注，有選民認為這合體新訴求帶給大家感動、奮起的力量。

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蔡筱薇說，賴副總統會是今年大選的最強助選員！賴給民眾的形象非常正面，是深得民心的全國性政治人物，是台灣人務實打拚的正港精神，期許自己把這精神傳承下去，協助台南繼續「堅定向前」。地方上有許多團體自發性籌組「信賴台灣」後援會，象徵賴的正面形象獲得許多民眾認可，「信賴台灣」口號是很好的訴求，尤其疫情當道及國際局勢緊張的時刻，提醒我們要更有勇氣面對台灣的未來。

參選南區、安平區的呂維胤說率先在台南市區掛上「信賴台灣」看板，希望藉由賴的「正氣」團結本土勢力，打贏年底選戰。呂表示，賴清德不僅對台南有積極正面影響力，其正氣凜然形象更能團結所有信賴台灣的力量，提醒國人即使在中國不斷文武恫嚇下，也要堅持信念、心懷勇氣，用積極心態來相信台灣的未來。

永康區的朱正軒同樣在選區掛起「信賴台灣」看板，朱認為，信賴台灣訴求有3層意義，第一是「國際社會信賴的台灣」，台灣的自由民主、醫療公衛、積體電路及百工百業的世界冠軍，讓台灣成為全球信賴的好夥伴；第二是「信賴團結，壯大台灣」，正、副總統蔡英文與賴清德以壯大台灣為優先要務，希望國人不分政黨認同、都能信賴台灣，藉由相同國族情感而凝聚。

第三是「值得信賴的台灣政治家」，從醫的賴清德於1996年當選國大代表，1999年起連任4屆立法委員，2010年當選台南縣市合併升格後首任直轄市長，2014年更創下我國地方自治史上最高72.9%得票率連任市長。賴出身困苦礦工家庭，從政之路果斷放棄私人生活，全心全意投入公共事務，用青春歲月實現市民期待與澆灌城市發展，人民信任如此公僕，用選票支持肯定，就是「信賴台灣」的寫照。

台南市南區安平區市議員參選人呂維胤在選區高掛與副總統賴清德合影的「信賴台灣」文宣看板。（呂維胤服務處提供）

台南市永康區市議員參選人朱正軒在選區高掛與副總統賴清德合影的「信賴台灣」文宣看板。（朱正軒服務處提供）

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