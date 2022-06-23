政院提修法吸毒開車最重關3年 現役軍人罰更重

行政院長蘇貞昌主持院會通過修法，吸毒開車最重關三年，現役軍人罰更重。（資料照）

2022/06/23 16:45

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院鑑於目前刑法對於吸毒駕車觸犯公共危險罪的認定門檻高，除了吸毒事實，還須服用毒品後「以致」不能安全駕駛才成罪，為重懲毒駕造成的公共危險，政院院會今天通過修正刑法明定要有吸毒事實、尿檢陽性，無論駕車時有無導致不能安全駕駛，都觸犯公共危險罪，若因個案情況無法檢驗判定陽性，惟仍有其他情事足認有施用毒品而致不能安全駕駛時，也同樣論處，最高判刑3年、得併科30萬元以下罰金。

至於涉及軍人毒駕處罰規定修正，刑責與罰金更是加重，行政院院會也通過「陸海空軍刑法第54條」修正草案，明定毒駕者尿液驗出陽性反應，即構成公共危險罪，如現役軍人駕駛的車輛，屬於軍用交通工具，將加重刑責的二分之一。毒駕 觸犯公共危險罪的現役軍人，最高判刑3年、得併科40萬元以下罰金。

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行政院長蘇貞昌表示，毒駕可能造成重大傷亡的情形與酒駕相當，而毒駕肇事，如發生在國軍身上，亦將斲傷部隊戰力。這次次兩法案修正有其必要性，係為防止毒駕，明確化違法要件，並保障社會大眾安全。本案送請立法院審議後，請法務部、國防部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

鑑於行為人施用毒品後駕駛動力交通工具，因毒品的作用，極易因而發生重大交通事故或致無辜行人傷亡，導致家庭破碎，為免悲劇一再發生，嚴懲毒駕成為政府現階段強力執行之重要政策之一。

法務部表示，這次修正刑法185條之3，對於駕駛動力交通工具者，如有施用毒品之行為，其尿液經檢驗判定陽性即構成刑責，讓執法標準明確可行；此外，若因個案情況無法檢驗判定陽性，惟仍有其他情事足認有施用毒品而致不能安全駕駛時，也論以毒駕罪責，以全面處罰毒駕行為，最重處3年有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

因而致人於死者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，最重處7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

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