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    柯文哲拒發敬老金遭政院打臉 國民黨團：速編預算、明年發放

    北市議會國民黨團書記長秦慧珠表示，北市府應立即按照自治條例編列敬老金相關預算，並於明年度執行發放。 （圖由北市議員秦慧珠提供）

    北市議會國民黨團書記長秦慧珠表示，北市府應立即按照自治條例編列敬老金相關預算，並於明年度執行發放。 （圖由北市議員秦慧珠提供）

    2022/06/23 16:04

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲堅不執行台北市議會通過的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」、拒恢復發放重陽敬老金，先提覆議案遭駁回，再函請行政院函告違憲無效，昨遭政院回函「打槍」；北市議會國民黨團今發聲明要求，北市府應立即按照自治條例編列敬老金相關預算，並於明年度執行發放。

    柯文哲上任後取消每年針對65歲以上長者發放1500元重陽敬老金政策，去年11月北市議會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例，但柯文哲再提復議攻防，仍遭議會表決駁回，北市府再函告行政院請示牴觸憲法為無效，但昨經行政院回函說明，此案尚難認定有牴觸《憲法》、《地方制度法》、《財政紀律法》等規定，柯文哲接連吞敗，再度抱怨藍綠只有「對付柯文哲時才會合作」。

    國民黨團書記長秦慧珠表示，自覆議案遭駁回後，北市府理應依自治條例執行，卻仍顢頇抗拒，以致連柯文哲的「政治導師」宋楚瑜都看不下去，譴責柯市府作為使「民主已死」，如今行政院的回函更是直接否定市府一昧硬拗，柯文哲應自感汗顏。

    秦慧珠怒批，柯文哲漠視長輩、不尊重議會，即便國民黨團多年來要求恢復發放敬老金並經議會立法通過，柯仍百般抗拒，種種作為足以顯示目無長者、議會、法紀，做最壞的民主示範，嚴厲要求北市府應儘速公告「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，並編列相關預算送議會審議，於明年恢復發放重陽敬老金。

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