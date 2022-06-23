國際揭弊者日 勞團籲儘速完成公益揭弊者保護立法

民進黨立委吳玉琴（右二）今與台灣勞工陣線等民間團體共同舉行記者會，強烈呼籲儘速完成公益揭弊保護法立法。（記者謝君臨攝）

2022/06/23 13:20

〔記者謝君臨／台北報導〕今天（23日）是「國際揭弊者日」。第九屆立法院雖初審通過公益揭弊者保護法，卻因屆期不連續而功虧一簣，本屆朝野立委皆已提出修法版本，但行政院版本至今尚未函送立院以併案審查。民進黨立委吳玉琴今與台灣勞工陣線等民間團體共同舉行記者會，強烈呼籲儘速完成立法，為台灣公益揭弊建立完整保護機制。

吳玉琴表示，若我們期待政府及民間的政治皆能清廉，並認知到政風部門可能對不法行為不查，便能體認儘速通過公益揭弊者保護法的重要性。法務部廉政署自2012年8月開啟本法立法作業研究，至今已逾10年，還要讓人民等多久？呼籲行政院儘快提出版本，讓本法能夠盡快在立院進行實質審查。

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勞陣秘書長孫友聯表示，對於勞工而言，在普遍缺乏工會保護，各勞動法中的揭弊保護又簡陋散落於「勞基法」及「職業安全衛生法」中，僅靠薄弱的法規，自然無法形成勞工揭弊的積極保護網。因此，長期以來勞陣積極推動公益揭弊者保護法，希望透過更嚴密的保護，確保勞工在進行公益揭弊時不被報復。

勞陣認為：「缺乏嚴密的揭弊保護，讓核心知情者怯於遭受報復而選擇沉默，不敢揭露知情的重大不法弊案。」例如，年初被媒體揭露廣為社會關注的「烏干達學工事件」；倘若對公益揭弊者提供必要保護，這件嚴重涉及違反「強迫勞動」及「人口販運」的案件是可以避免的，或至少讓學生的處境即時獲得保障。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，參考過去案例可發現，公私立部門有些違法行為，可能影響社會大眾公共利益，例如食品安全、醫療倫理、疫病預防、環境污染、公害事件，工安事故、交通運輸安全等，除了靠外部監督機制外，內部公益揭弊更能起到效果。因此，建立公益揭弊者的保護機制，至為關鍵。

最後，與會者再次重申：「公益揭弊保護立法已是社會共識，更是朝野共同努力的方向，行政院應立即將研議多年的法案送到立院，以便儘速完成三讀立法，確保任何公益揭弊行為依法得到保護。」

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