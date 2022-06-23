S-70C直升機重落地 國防部次長：未延誤通報、盡全力救治傷重機工長

海軍反潛航空大隊一架S-70C（M）反潛直升機昨於左營基地執行試飛科目操作，自15公尺高處重摔落地，國防部次長李宗孝說，此案並沒有延誤通報。（記者李欣芳攝）

2022/06/23 13:33

〔記者李欣芳／台北報導〕海軍反潛航空大隊1架S-70C（M）反潛直升機昨於左營基地執行試飛科目操作，自15公尺高處重摔落地且失火，4名機組員輕重傷，傳出海軍並未在第一時間通報衡山指揮所，回報時也以「迫降」稱之；國防部次長李宗孝今在行政院會後記者會表示，據他了解並沒有延誤回報，對當場弟兄處置方式也感欽佩，盼外界不要臆測，對於機工長劉尚鈞全身2到3度燒燙傷，面積達95%燒燙傷，一定會盡全力把他救回來。

民進黨立委王定宇今表示，國防部要確實查明通報有無延遲、大事化小的情況，直言若真有此事，「這樣的軍中文化、通報情形，絕對不可原諒」。

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李宗孝受訪時表示，他本身是海軍出身，內心感到難過與不捨；對於外傳延誤回報，他的了解是整個案子並沒有延誤回報，第一時間發生事情時，當場的弟兄、當事人，勇敢面對處置的方式，他個人都覺得蠻欽佩的。

他說，目前所有事故外界也不要臆測，海軍已經組成專案編組，目前也都在事故現場作進一步調查，一定會盡全力把肇因找出來。

李宗孝說，每一位海軍飛行員對海軍而言都是很珍貴的資產，所以對現在受傷在醫院治療者，國防部在第一時間就已經派三總最好團隊進駐左營。對於95%燒燙傷的劉尚鈞，一定會盡全力把他救回來，家屬這段時間需要的協助，國防部也一定會盡全力支援。

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