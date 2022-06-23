批民眾黨戀棧、寄生文化 竹市綠營：民進黨是負責任政黨

新竹市民進黨市議會黨團批民眾黨是戀棧、寄生文化、民進黨才是負責任政黨、高下立判。（記者洪美秀攝）

2022/06/23 12:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市黨部及市議會黨團今天召開記者會批民眾黨的戀棧及寄生文化，而民進黨是負責任的政黨，不論市長林智堅、副市長沈慧虹都以辭職來參與選舉，接受民意檢視，這才是「責任政治」的承擔，高下立判。

對於民進黨抨擊民眾黨是戀棧及寄生文化，市議員李國墇反擊，民進黨立院副院長蔡其昌帶職參選台中市長，也是寄生或戀棧，而林智堅為了延續他在竹市的政治命脈，派副市長沈慧虹寄生在市府，最近也是利用市府資源做選舉工作，呼籲民進黨質疑他人前，先擦擦自己的嘴巴，不要為了選舉，淪為口水之戰。

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新竹市民進黨市議會黨團總召李妍慧以台北市副市長黃珊珊遲未辭職為例，遭國民黨批評「姍姍來遲」、行政不中立，並強調林智堅和沈慧虹的辭職，才是「責任政治」的承擔。

李妍慧說，林智堅即將卸任到鄰近桃園市耕耘，輸出在地經驗，在共同生活圈耕耘；徵召從基層交通專家一路到副市長的專業人才選舉，不也是「延續治理政策、對已提出政見負責」的態度嗎？

市議員劉康彥說，對民眾黨來說「戀棧、不辭職」才叫負責，「帶職參選、腳踏兩條船」才叫負責，更質疑民眾黨召開記者會是在替黃珊珊、高虹安預告，日後也打算效法賴香伶帶職參選。

劉康彥強調，民眾黨根本是「做賊喊抓賊」，沈慧虹決定辭職參選，這才是「真負責」，才是向市民展現決心跟誠意，新竹市民都在等著看，高虹安是不是「為自己留後路」，非得腳踏兩條船、帶職參選。

市議員曾資程表示，民眾黨寄生國會、寄生北市府、寄生富邦，黃珊珊副市長什麼時候辭職選，市長都說不出口，民眾都看在眼裡，民眾黨的徒子徒孫應該先回去檢討自己。曾資程指出，台北市是首善之都，資源條件較其他縣市好，黨主席柯文哲市長，可以連年做到縣市長滿意度倒數，民眾黨竟然還好意思對五星級林智堅市長，指指點點説三道四？

他強調，林智堅市長接手國民黨許明財市長時，負債190餘億元，到110年底剩168餘億元，還債21餘億元，許明財任內敬老津貼發得零零落落，林智堅每個月敬老津貼準時存到長輩的戶頭，重陽禮金還從1千元提高到2千元，誰比較會持家高下立判。

北區市議員參選人楊玲宜表示，相較沈慧虹大刀闊斧、辭職參選的決心，呼籲民眾黨的候選人有guts，不要再寄生現在的職位。

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