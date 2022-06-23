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    首頁　>　政治

    駐俄羅斯代表處搬遷 外交部：和開戰無關

    駐俄羅斯代表處搬遷新址，已於6月10日重新對外開放，地址是 25 Yermolayevsky Pereulok, 5th Floor, Moscow 123001, Russian Federation；電話號碼為 8（495）909-3786（自俄國撥打）。（圖取自Yandex地圖）

    駐俄羅斯代表處搬遷新址，已於6月10日重新對外開放，地址是 25 Yermolayevsky Pereulok, 5th Floor, Moscow 123001, Russian Federation；電話號碼為 8（495）909-3786（自俄國撥打）。（圖取自Yandex地圖）

    2022/06/23 12:10

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐俄羅斯代表處近日搬遷，於6月10日重新對外開放。外交部亞非司總領事王啟文今天表示，駐處運作一切正常，搬遷是很早之前就規劃，通常和租金、空間等各種因素有關，和俄烏戰爭或政治沒有關聯。

    俄羅斯政府3月通過一份不友善國家和地區清單，台灣當時被列入其中，引發熱議。俄羅斯後續對部分「不友善」國家祭出簽證限制，不過未影響台灣。網路也曾謠傳俄羅斯研議報復台灣，將關閉我駐俄羅斯代表處，外交部多次澄清駁斥並無此情形，外館運作正常。

    駐俄羅斯代表處6月8日於官網公告，已搬遷至新址，並將於2022年6月10日重新對外開放。外交部亞非司總領事王啟文今天表示，駐處運作一切正常，搬遷館處是很早以前的計畫，不可能說開戰之後才要搬，這沒有直接關聯，也沒有其他政治因素。要搬家不是一天兩天或一兩個月，有時候甚至需要一年以上的準備時間。

    外交部亞非司總領事王啟文出席例會。（翻攝自直播）

    外交部亞非司總領事王啟文出席例會。（翻攝自直播）

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