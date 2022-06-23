中共2軍艦逼近宜蘭外海 我國防部：有信心、決心做好戰備

日本海上自衛隊21日在與那國島北方發現中國「056A」護衛艦孝感艦（舷號615），晚上11點又發現「052C」驅逐艦西安艦（舷號153），2艦自與那國島及台灣之間海域南下航向太平洋。（擷取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

2022/06/23 11:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部昨晚發布訊息揭示，中國解放軍1艘「052C」驅逐艦、1艘「056A」護衛艦21日自宜蘭東部與日本與那國島之間海域通過。對此，我國國防部發言人孫立方少將今日表示，國軍能有效掌握共艦動態、派艦跟監應處，他也強調，雖現今面對非常嚴峻的敵情威脅，但國軍官兵有信心、決心，做好所有戰備整備工作，確保國家安全。

根據日方揭露資訊，日本海上自衛隊於21日掌握中國解放軍海軍「056A」護衛艦孝感艦（舷號615）與「052C」驅逐艦西安艦（舷號153）的動態，2艘軍艦當日隨即自我國東北部及日本與那國島之間海域通過。另外有2艘「052D」驅逐艦、2艘「054A」護衛艦，前天則取道宮古海峽進入西太平洋。

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另值得注意的是，解放軍海軍2艘「055」驅逐艦、1艘「903」綜合補給艦，自6月12日起穿越日、韓之間的對馬海峽，隨後一路繞行日本海、北海道周遭海域後進入太平洋，並於6月21日，通過伊豆群島須美壽島與鳥島間往西航行，推測目前亦於西太平洋活動。

對於中共軍艦動態，孫立方今日於國防部例行線上記者會之中表示，國軍運用聯合情監偵手段，對於台海周邊共艦，都能有效掌握，並派軍艦跟監應處。他也強調，雖然我方今天面對非常嚴峻的敵情威脅，但國軍官兵有信心、決心，做好所有戰備整備工作，確保國家安全。

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