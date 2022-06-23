蔣萬安：重陽敬老金是對長輩的尊重 當選一定恢復

蔣萬安表示，重陽敬老金是對長輩的尊重，未來他當選市長一定會恢復發放。（蔣萬安立委辦公室提供）

2022/06/23 10:11

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，但市長柯文哲堅決反對，提覆議案失敗後又函告行政院請示牴觸憲法為無效，行政院則回函難認定牴觸憲法。國民黨台北市長候選人蔣萬安今表示，重陽敬老金是對長輩的尊重，未來他當選市長也一定會恢復發放。

蔣萬安今天上午前往文昌宮參拜，現場也有眾多長輩出席，還有熱情民眾喊出「市長好」。媒體詢問，行政院昨回函北市府，表示自治條例沒有問題，明年還是要恢復發放重陽敬老金。蔣萬安表示，重陽敬老金是對長輩的尊重，未來他當選市長，也一定會遵照市議會所公布的條例恢復發放，讓台北市的長輩和其他縣市的長輩一樣得到應有尊重。

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對於柯文哲昨天諷刺，藍綠只有在對付他的時候才合作，蔣萬安表示，恢復重陽敬老金沒有針對任何人，就是讓台北市的長輩得到應有的尊重。

中正區有國民黨里長加入台灣民眾黨群組，被認為倒戈、國民黨「後院失火」。蔣萬安回應，選舉過程會有很多耳語做不同操作，就是要動搖支持者的信心，甚至刻意製造內部矛盾或分化。蔣表示，對他而言就是希望一步一腳印，爭取所有市民認同，成為所有民眾心中最好的市長候選人，台北市身為首都，不該再回到過去充滿耳語的負面競選環境。

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