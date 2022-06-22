戴琪：台美啟動「21世紀貿易倡議」是具體強化雙邊經貿

美國貿易代表戴琪今天出席國會聽證會時表示，美國與台灣本月初啟動21世紀貿易倡議，將發展具體方式強化雙邊經貿關係。（美聯社資料照）

2022/06/22 22:17

〔中央社〕美國貿易代表戴琪今天出席國會聽證會，說明拜登政府貿易計畫。戴琪表示，美台本月初啟動21世紀貿易倡議，將發展具體方式強化雙邊經貿關係。

參議院撥款委員會商務、司法、科學暨相關部會小組上午召開美國貿易代表署（USTR）2023財政年度預算請求聽證會，邀請戴琪（Katherine Tai）出席作證，說明USTR計劃如何實施總統拜登（Joe Biden）以勞工為中心的貿易議程，並強化與盟友夥伴的雙邊貿易關係。

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戴琪開場致詞表示，USTR透過現有或新的雙邊、複邊及多邊協議與安排，努力深化與關鍵貿易夥伴的往來，包括恢復與印太區域的來往。

戴琪指出，她很驕傲上個月能加入拜登行列，宣布啟動印太經濟架構（IPEF）。USTR主導IPEF貿易支柱討論，近期與13個成員在巴黎召開會談，討論彼此對貿易支柱的願景和優先事項；各方也著手研擬橫跨多領域的高標準承諾，包括數位經濟、勞工、環境、農業與貿易便捷化等。

除美國之外，IPEF首批加入成員包括澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南及斐濟。台灣雖未在首輪被納入，但仍對未來加入機會持樂觀態度。

戴琪在談到深化與夥伴關係時，特別點名台灣。她表示，美方本月初也宣布在美國在台協會（AIT）、駐美代表處的架構下，啟動美台21世紀貿易倡議，以發展具體方式強化與台灣的經貿關係。

針對外界關注的美中貿易關係，戴琪指出，美國要求中方履行第一階段貿易協議下承諾，但經過多輪「艱難討論」後，顯然北京對充分履行義務的興趣有限。

戴琪無奈表示，美國多次試圖向中國取得承諾，卻往往發現難以看到持久改變，「這已經成為一種模式」。她強調，這正是為何美國需要丟棄舊劇本，除動用現行所有工具外，也要發展新工具，以捍衛美國經濟利益與價值。

戴琪說，中國非市場產業政策不公平地瞄準美國勞工、企業與關鍵產業。拜登意識到，若要抵禦中國不公平經濟作為，要靠市場經濟體集體行動，對抗在根本上違反現代全球貿易體制的政策與作為。

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