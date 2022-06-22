國際交流增溫 西班牙國慶活動將首度移師台南

台南市長黃偉哲（右）贈送台南當季芒果給西班牙商務辦事處長 Eduardo Euba（左），表達友誼。（台南市府提供）

2022/06/22 20:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕西班牙商務辦事處長 Eduardo Euba今（22）日在奇美博物館長許家彰等人陪同下，拜訪台南市政府，並邀請市長黃偉哲參加10月份由雙方合辦的西班牙國慶活動，西班牙在台灣的國慶活動首度移師台南，黃偉哲對此大表支持。

黃偉哲除了獻上對活動的祝福外，還送上台南正當季的愛文芒果。他表示，台南有傲人的美食、水果及宗教文化，希望未來有機會開啟台南與西班牙在農業、文化及科技等面向的交流，並歡迎處長常來台南體驗古都的迷人之處。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲也藉此機會邀請Euba處長及許家彰館長在2024年，即台南建城滿400年時，一同在台南紀念這歷史上特別的一刻。

Euba處長表示，他非常榮幸能與奇美博物館合作，讓辦事處能夠在文化古都台南，慶祝西班牙的國慶日，期待屆時能與黃市長及台南市民同歡。他並大讚台南的芒果美味可口，對於台南的優質農特產品深感驚奇。

西班牙以航海家哥倫布到達美洲大陸的日子10月12日作為該國國慶日，西班牙商務辦事處與奇美博物館合作推出「西班牙在奇美」作為國慶慶祝活動，預計將有音樂會、展覽等系列活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法