陸委會批興建金廈大橋「無知」 柯文哲反嗆：是罵小英無知？

柯文哲今晚出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」發佈會時，接受媒體聯訪嗆陸委會出來說明，是罵他無知，還是小英無知？（記者楊心慧攝）

2022/06/22 20:23

〔記者楊心慧／台北報導〕身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲主張興建金廈大橋，更稱蓋金廈大橋是延續蔡總統在陸委會任內「小三通」主張，陸委會則澄清，金廈大橋所衍生的巨大國安風險，和「小三通」完全是兩回事，更批柯是「無知主張」；柯文哲今受訪再嗆，陸委會很少用「無知」這麼奇怪的字眼，但2016年小英要選總統時去金門的政見有這條，所以是罵小英無知，還是他無知？「請陸委會出來說明，我看你們工作會丟掉。」

柯文哲今晚出席台北表演藝術中心開幕「士林藝饗券」發佈會時接受媒體聯訪表示，不要以為他很聰明、什麼都會，他是去金門，很多人跟他說應該要蓋金廈大橋，他一講結果馬上抹紅就來了，但包含金門前後任縣長、議長觀光協會理事長，每個都說贊成。

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柯文哲質疑，小三通不是總統蔡英文當陸委會主委引以為傲的政績嗎？金廈大橋只是目前小三通的硬體改善而已，本來是用船載運，乾脆弄個橋解決；柯話鋒一轉，指陸委會很少用「無知」這麼奇怪的字眼，「但2016年小英要選總統時去金門的政見不是有這條嗎？所以是罵小英無知還是罵我無知？」

柯文哲表示，講過的話不要忘記，他沒那麼聰明，會講好歹是地方有反映，當年前副總統陳建仁也補一槍說要研議建議，「總統、副總統都說要蓋，怎麼現在變成無知、荒謬？意思是小英2016年的政見無知荒謬？請陸委會出來說明，我看你們工作會丟掉。」

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