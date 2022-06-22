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    海軍S-70C反潛直升機墜毀 金屬零件噴飛砸破民宅石階及鐵捲門

    海軍S-70C反潛直升機重落地後，金屬零件噴飛砸破民宅石階及鐵捲門。（記者李惠洲攝）

    海軍S-70C反潛直升機重落地後，金屬零件噴飛砸破民宅石階及鐵捲門。（記者李惠洲攝）

    2022/06/22 18:51

    更新全文，謝謝〔記者陳文嬋／高雄報導〕海軍S-70C反潛直升機今於高雄海軍營區意外重落地，飛機金屬零件噴飛砸毀楠梓區廣昌街43巷1戶民宅鐵捲門及石階，所幸無人受傷，蔡姓住戶以為有人來尋仇搞破壞報警，軍警確認金屬零件是飛機掉落零件，因飛機失事波及民宅。

    海軍反潛航空大隊今天下午在左營基地進行訓練，其中1架海軍S-70C反潛直升機在營區內意外重落地，由於楠梓區廣昌街43巷與海軍營區距離100至200公尺，有民眾在家中聽聞巨響，外出察看赫見飛機重落地，拍下竄出黑煙照片。

    飛機金屬零件噴飛砸毀楠梓區廣昌街43巷1戶民宅石階，還把鐵捲門砸破1個洞，蔡姓住戶事發當時在公司上班，他的妻子帶小孩外出買東西，直到下午5時許返家之際，赫見住家鐵捲門被砸破1個洞，蔡妻以為有人來尋仇，住家遭到破壞求助里長，里長通報警方到場處理。

    楠梓警分局右昌所據報到場處理，蔡妻以為有人來尋仇，強調未與人結怨，經打開鐵捲門，發現1件金屬零件，疑似飛機掉落物，造成民宅鐵捲門及石階受損。

    警方研判飛機失事波及民宅，經海軍確認金屬零件為飛機掉落零件，警方排除人為破壞，所幸無人受傷，海軍也送禮向蔡家致歉。

    直升機重落地時噴飛的零件，直接砸穿民宅的鐵門。（記者李惠洲攝）

    直升機重落地時噴飛的零件，直接砸穿民宅的鐵門。（記者李惠洲攝）

    民眾在家中聽聞巨響，外出察看赫見飛機重落地毀損，拍下竄出黑煙照片。（民眾提供）

    民眾在家中聽聞巨響，外出察看赫見飛機重落地毀損，拍下竄出黑煙照片。（民眾提供）

    海軍S-70C反潛直升機金屬零件噴飛，砸破民宅石階及鐵捲門。（記者陳文嬋攝）

    海軍S-70C反潛直升機金屬零件噴飛，砸破民宅石階及鐵捲門。（記者陳文嬋攝）

    海軍S-70C反潛直升機金屬零件噴飛，砸破民宅石階及鐵捲門。（記者李惠洲攝）

    海軍S-70C反潛直升機金屬零件噴飛，砸破民宅石階及鐵捲門。（記者李惠洲攝）

    海軍S-70C反潛直升機金屬零件噴飛，砸破民宅石階及鐵捲門，軍方第一時間就派人前往致歉送禮。（記者李惠洲攝）

    海軍S-70C反潛直升機金屬零件噴飛，砸破民宅石階及鐵捲門，軍方第一時間就派人前往致歉送禮。（記者李惠洲攝）

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