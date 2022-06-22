台美政軍對話料談軍售新政策 韓儒伯：狹隘防衛態勢將產生破口

美台商會會長韓儒伯表示，台美政軍領導階層將於6月22日到24日，在美國華盛頓進行年度的特殊管道會議及蒙特瑞會談。（取自美台商會網站）

2022/06/22 17:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美政軍高層今（22）起舉行特殊管道會議，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）撰文指出，美方料將介紹對台新政策，主導台灣以狹隘聚焦作戰發起日的「不對稱」構想，取代現有全面防衛各階段衝突的計畫。韓儒伯示警，新政策僅聚焦於作戰日（D-Day）情境，其他階段衝突情境的重要性都被降低，將反為解放軍提供更多破口。他呼籲拜登政府，應立即公開終止「戰略模糊」，並明確表示美國介入情境，以填補新政策衍生的缺口。

韓儒伯21日透過美台商會發布專文，針對美國對台軍售轉變做出評論。韓儒伯表示，拜登政府將台灣的國防聚焦於所謂的「不對稱」措施，僅提供符合美國政府對這個詞彙定義的能力項目、或是美國評估台灣可以負擔的裝備。但事實上，「不對稱」的定義不停改變，在美國也有許多人對新政策如何運用在台灣整體防衛持有不同立場。至於可負擔性（affordability），台灣是世界上最富有的國家之一，擁有逾5450億美元的外匯存底。

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韓儒伯認為，新政策僅單單聚焦於對台發起攻擊的作戰日（D-Day）情境，其他各階段衝突情境的重要性都被降低，包含在台海周圍及空域附近頻繁的灰色地帶行動，以及對台灣空域及海港的封鎖行動等。在美國的新政策下，台灣因應前述情境的能力將嚴重地退化。新政策不僅沒有強化台灣的國防，反而為人民解放軍提供更多易攻擊的破口。

韓儒伯批評，新軍售政策已造成各界極度困惑，我們需要釐清及提供明確的目標。自今年3月以來，美國已經取消3項對台軍售，只因為這些裝備沒有符合「不對稱」的定義，而且被認為過於昂貴。這個政策不僅是「家長式主義」且具相當主導性，使台灣悖離其民意機關。此外，迄今美方對此都只有單向的溝通，所幸新政策衍生的問題目前尚未衝擊到台灣的國防或國家安全基礎。

韓儒伯透露，台美政軍領導階層將於6月22日到24日，在美國華盛頓進行年度的特殊管道會議及蒙特瑞會談。屆時美方官員料將介紹對台新政策、主導台灣放棄現有全面防衛台灣各階段衝突的計畫，並以狹隘聚焦作戰發起日的「不對稱」構想取而代之。

韓儒伯建議，美國應向台灣代表團展現美國戰略清晰的意圖。如果美國主導台灣只籌獲部分的裝備，則應清楚說明美國將在何時願意介入、並且如何介入，以填補新政策所致台灣的能力缺口。如果美方拒絕售予台灣反潛直升機，或指揮及控制的機型，則應清楚說明美國海軍將會滿足台灣這些防衛需求，包含訓練台灣軍隊以確保互相操作性（interoperability），以及劃分明確的責任與分工，確保整體資源被充分地運用。

韓儒伯直言，如果拜登政府想主導台灣購買某些特定的軍售項目，則應該立即且公開地終止傳統的戰略模糊政策，並明確地表示美國將在什麼樣的情境下介入，以填補新政策所致之能力缺口。如同拜登政府所的推動的，新政策將使台灣聚焦於更狹隘的防衛態勢，但同時應有更清楚的預期美國將在必要情況下填補這些缺口，否則台灣只會更容易受到中國的攻擊。

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