「我愛基隆」！邀蔡適應穿情侶裝 林右昌還送上這照片

民進黨中執會後宣布提名立委蔡適應（右）參選基隆市長，現任市長林右昌（左）同台力挺。 （記者劉信德攝）

2022/06/22 17:21

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今（22日）通過徵召立委蔡適應參選下屆基隆市長，基隆市長林右昌與蔡適應共同穿上林右昌上屆爭取連任的「我愛基隆」競選T恤出席提名記者會，盼蔡適應再創基隆榮光，林右昌也送上一張陳舊茶几的照片給蔡適應，分享過去窮到連委託規劃案的錢都沒有，只能在市長會客室的小茶几自己畫圖、做報告，化不可能為可能，一切都是從這張小茶几開始。

林右昌表示，他在基隆施政8年來將累積十多年的負債減半，讓大家看見蛻變、建設，推動好的市政必須一棒接一棒，立委蔡適應過去跟他合作無間，蔡從市議員、立委無縫接軌，近20年都在為基隆服務，是延續基隆優良執政的不二人選，希望下個8年持續傳承推動。

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林右昌也拿出一張陳舊茶几的照片送給蔡適應，他說，自己初上任時，窮到連委託規劃案的錢都沒有，就將市長會客室的兩張小茶几併起來，圖自己畫、報告自己寫，這樣到中央爭取預算，基隆才化不可能為可能，翻轉的一切都是從這張小茶几開始，希望將這樣的執政精神傳遞給蔡適應，讓蔡適應再創基隆榮光。

民進黨中執會後記者會，黨主席蔡英文（右三）宣布提名現任立委蔡適應（右二）競選基隆市長、現任新竹市長林智堅（左側螢幕中）競選桃園市長、現任新竹市副市長沈慧虹（右四）競選新竹市長。現任基隆市長林右昌（右一）、桃園市長鄭文燦（右五）到場力挺，林智堅目前居家隔離，以視訊連線接受徵召。（記者劉信德攝）

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