為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「我愛基隆」！邀蔡適應穿情侶裝 林右昌還送上這照片

    民進黨中執會後宣布提名立委蔡適應（右）參選基隆市長，現任市長林右昌（左）同台力挺。 （記者劉信德攝）

    民進黨中執會後宣布提名立委蔡適應（右）參選基隆市長，現任市長林右昌（左）同台力挺。 （記者劉信德攝）

    2022/06/22 17:21

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會今（22日）通過徵召立委蔡適應參選下屆基隆市長，基隆市長林右昌與蔡適應共同穿上林右昌上屆爭取連任的「我愛基隆」競選T恤出席提名記者會，盼蔡適應再創基隆榮光，林右昌也送上一張陳舊茶几的照片給蔡適應，分享過去窮到連委託規劃案的錢都沒有，只能在市長會客室的小茶几自己畫圖、做報告，化不可能為可能，一切都是從這張小茶几開始。

    林右昌表示，他在基隆施政8年來將累積十多年的負債減半，讓大家看見蛻變、建設，推動好的市政必須一棒接一棒，立委蔡適應過去跟他合作無間，蔡從市議員、立委無縫接軌，近20年都在為基隆服務，是延續基隆優良執政的不二人選，希望下個8年持續傳承推動。

    林右昌也拿出一張陳舊茶几的照片送給蔡適應，他說，自己初上任時，窮到連委託規劃案的錢都沒有，就將市長會客室的兩張小茶几併起來，圖自己畫、報告自己寫，這樣到中央爭取預算，基隆才化不可能為可能，翻轉的一切都是從這張小茶几開始，希望將這樣的執政精神傳遞給蔡適應，讓蔡適應再創基隆榮光。

    民進黨中執會後記者會，黨主席蔡英文（右三）宣布提名現任立委蔡適應（右二）競選基隆市長、現任新竹市長林智堅（左側螢幕中）競選桃園市長、現任新竹市副市長沈慧虹（右四）競選新竹市長。現任基隆市長林右昌（右一）、桃園市長鄭文燦（右五）到場力挺，林智堅目前居家隔離，以視訊連線接受徵召。（記者劉信德攝）

    民進黨中執會後記者會，黨主席蔡英文（右三）宣布提名現任立委蔡適應（右二）競選基隆市長、現任新竹市長林智堅（左側螢幕中）競選桃園市長、現任新竹市副市長沈慧虹（右四）競選新竹市長。現任基隆市長林右昌（右一）、桃園市長鄭文燦（右五）到場力挺，林智堅目前居家隔離，以視訊連線接受徵召。（記者劉信德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨尚有10縣市長未提名 林錫耀：選對會將加快腳步
    2022/06/22 16:37

    民進黨尚有10縣市長未提名 林錫耀：選對會將加快腳步
    民進黨徵召戰基隆 蔡適應劍指謝國樑：8年前就被淘汰
    2022/06/22 16:23

    民進黨徵召戰基隆 蔡適應劍指謝國樑：8年前就被淘汰

    石墨烯神枕 95%測試者成功提升睡眠品質
    桃竹基徵召林智堅、沈慧虹、蔡適應 蔡英文：發展不能走回頭路
    2022/06/22 15:47

    桃竹基徵召林智堅、沈慧虹、蔡適應 蔡英文：發展不能走回頭路
    基隆城市博覽會落幕 民眾黨提願景：不要只是「林右昌畢業展」
    2022/06/22 11:59

    基隆城市博覽會落幕 民眾黨提願景：不要只是「林右昌畢業展」

    2022世界首獎建築在板橋！
    城博會結束是城市新起點 林右昌：基隆人重新找回自信
    2022/06/19 16:36

    城博會結束是城市新起點 林右昌：基隆人重新找回自信
    基隆市長選情初探》謝國樑對決蔡適應 中間選民左右戰局
    2022/06/19 05:30

    基隆市長選情初探》謝國樑對決蔡適應 中間選民左右戰局
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播