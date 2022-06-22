代表國民黨參選新竹市長 林耕仁：打造新竹人光榮感

國民黨新竹市長人選由市議員林耕仁出線、林耕仁也提出舒適減壓，永續新竹訴求要團結藍軍、重返執政。（記者洪美秀攝）

2022/06/22 17:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨中常會今天通過新竹市長人選由市議員林耕仁出線，林耕仁提到，2022新竹市長選舉，林耕仁已經準備好了。他會全力以赴，打贏這場勝利，也會做好做滿，不辜負市民朋友的期待。

林耕仁說，24年前，他從基層的清潔工踏入政治的場域，秉持要讓家鄉更好，要用維護城市整潔的態度，放大到服務整座城市的每個角落。

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他除要讓家鄉改變，更要打造出新竹人的光榮感，在這座城市裡面，每一個人都有機會出頭天，只要願意拼、動手做。

林耕仁感謝獲國民黨徵召，代表參選新竹市長，有主席朱立倫，黨內先進同志和地方的議長許修睿與每位議員同志，和立委鄭正鈐的支持，他會團結藍軍、收復新竹市執政版圖，讓藍軍再現。

他說，經黨中央民調，他獲得最高支持度，而大家對他的信任與期待，絕對會轉換成動力，全力以赴為市民服務；如今他將團結所有藍軍支持者，年底一定會讓新竹市重返藍天，帶領新竹走向更有競爭力、更有前景的未來。

林耕仁說，他是土生土長的新竹人，出生、求學、打拚至今，都是在新竹這塊土地上；也經歷新竹發展的每個重要階段，現在站在關鍵的十字路口上，他也提出「舒適減壓，永續新竹」的城市發展願景，搭配五大施政方向安心新竹、便捷新竹、質感新竹、教育新竹和未來新竹，以全方面的施政藍圖與政策規劃，許市民一個前瞻開闊的未來。

對新竹市三大區域的發展願景，他會用科技治理的思維與技術解決疏通東區長期的交通問題，當然關埔地區的空橋也要優先興建，而在北區必須執行都市活化計畫，重現舊城區經濟榮景；在他的家鄉香山區，要打造串連區域的香山科技廊道，進行產業升級與活化，讓讓竹市成為具有競爭力的科技城市，也讓在這邊打拼的每一個世代都能夠過上質感、舒適的宜居生活。

他強調，年底的選舉不是藍綠對決，而是市政願景與執行力的檢驗。耕仁將帶領服務團隊以及新竹市每位議員參選人，向市民朋友證明國民黨的專業與優質服務。我們將全力向前，為人民贏回新竹市，打造市民光榮感！

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