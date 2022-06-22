國民黨團︰食藥署約聘、臨時人員審查快篩試劑EUA

國民黨立法院黨團「高級臨時工審查百億快篩 出包署長吳秀梅不扛？」記者會。（記者王藝菘攝）

2022/06/22 17:21

〔記者王千豪／台北報導〕富樂快篩事件延燒近一個月，立法院國民黨團幾乎天天召開記者會，要求衛福部、食藥署說清楚、講明白。儘管食藥署長吳秀梅日前親上火線，重申是廠商魚目混珠，但仍遭批事前把關不力、事後卸責。立院國民黨團今（22）日再指控，審查廠商申請快篩試劑EUA的是臨時人員，怒批食藥署輕率處理。

國民黨團今日召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，國民黨團發現這次食藥署審核快篩試劑EUA申請，都是由食藥署的約聘、臨時人員在審查，那麼，正式公務員在哪裡？快篩試劑是在防疫過程中，非常重要的醫療器材，由臨時人員審查EUA，不但無法累積工作經驗，交給約聘僱人員審查EUA的重責大任，是否合理？是否符合比例原則？

請繼續往下閱讀...

曾銘宗質疑，假設約聘雇人員未盡審查之責，傷害國人健康權益，政治責任當然是由衛福部長陳時中來負責，但是，法律責任和行政責任到底由誰來負責？要求陳時中必須說清楚。

國民黨團首席副書記長李德維表示，價值數百億元的快篩試劑審查，攸關國人健康權益，竟然是由臨時人員處理，讓人匪夷所思。食藥署110年度到111年度有「醫療器材諮議會」，總共有25位委員，召集人陳適卿是北醫大副院長，其餘各委員都是國內醫療界各領域翹楚；食藥署另有「醫療器材安全評估諮議會」，共有15位委員，召集人林俊彬是台大醫院特聘教授，成員都是醫療器材領域的翹楚，倘若食藥署能夠交由專家學者嚴格把關快篩試劑EUA，結果相信會不一樣。

李德維指出，吳秀梅審查快篩試劑EUA的機制，卻是由臨時人員、非常設文官來擔任，這樣要如何保障相關審查品質？交由臨時人員審查是否合乎規定？國民黨團再次要求食藥署公布相關審查流程，以昭公信。

國民黨團副書記長鄭正鈐質疑，是不是所有審查臨時人員都接受到吳秀梅署長的指示進行EUA審查？根據衛福部食藥署審查費僱用人員之職稱資格條件及薪級標準，分別有高級審查員、審查員、副審查員、助理審查員，比照公務員6職等到12職等支薪，沒有太多工作保障的約聘雇人員，要審查上百億元快篩EUA，是否很容易受到外界的引誘？食藥署必須說明，給國人一個清楚的解釋。

國民黨團副書記長洪孟楷表示，蔡英文總統曾經向國人承諾，到5月底之前將有1億劑快篩試劑進口到貨，這是否因為急就章，為了達成蔡總統承諾，變成「有關係，就給過」，讓有心人乘機「以疫謀財」？蔡總統必須給國人一個交代。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法