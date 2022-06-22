獲國民黨徵召選新竹市長 林耕仁：只要團結能讓竹市重回藍天

國民黨中常會今通過徵召新竹市議員林耕仁參選新竹市長。（記者廖振輝攝）

2022/06/22 15:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會今通過徵召新竹市議員林耕仁參選新竹市長，林耕仁表示，他提出「舒適減壓、永續新竹」的城市發展願景，而新竹市國民黨的基本盤非常強壯，只要團結，一定能讓新竹市重回藍天。

國民黨中常會今徵召林耕仁參選新竹市長，黨主席朱立倫表示，林耕仁是國民黨非常資深、優秀、忠貞的同志，在新竹市深耕基層，擔任6屆市議員，基層實力非常穩健。

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朱立倫說，他最佩服林耕仁就是在其他前幾次市長選舉，就算沒獲得提名，一樣欣然接受，認真輔選﹔幾個月來，他透過秘書長黃健庭向林表示，要認真努力展現出實力，經過這段時間努力，黨內多次民調，林穩健領先民進黨跟其他人選，希望接下來一步一腳印，腳踏實地整合地方，全力打贏新竹市長選舉。

林耕仁獲提名後受訪表示，非常榮幸獲得國民黨的徵召，參選2022年新竹市長，感謝朱立倫及在地方全力相挺的新竹市議會議長許修睿及黨團議員和新竹市民，他一定全力以赴，讓新竹市重回藍天，帶領新竹市走向更有競爭力、更有前景的未來。

林耕仁說，2022新竹市長選舉，他提出「舒適減壓、永續新竹」的城市發展願景，搭配「安心新竹、便利新竹、質感新竹、教育新竹、未來新竹」等5方向，全方面市政藍圖，規劃政策，許新竹市民開闊的未來。

對於新竹市地方已經共推人選，卻外傳黨中央有其他口袋人選遲到今日才提名？林耕仁說，不管主席或中央，都非常支持他，唯有贏回新竹市才是最大目標。

針對民進黨所提的人選沈慧虹與民眾黨可能人選高虹安近期捉對廝殺，國民黨被邊緣化？林耕仁認為，國民黨在新竹市的基本盤非常強壯、非常團結，只要團結一定會贏回這一仗。

陪同林耕仁現身的新竹市國民黨立委鄭正鈐則表示，他之前有提到「中央有丟球給我，我會接」，現在中央把球丟給林耕仁，相信林也會把球接得很好，請大家拭目以待。

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