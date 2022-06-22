柯文哲喊蓋金廈大橋挨轟 陳智菡嗆︰陸委會帶頭抹紅柯

台北市政府發言人陳智菡痛批陸委會自我限縮成「無用盲腸」，帶頭以粗暴言語打壓、抹紅柯文哲。 （台北市政府提供）

2022/06/22 14:42

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前拋出興建金廈大橋議題，引發外界諸多抨擊；對此，台北市政府發言人陳智菡表示，2015年蔡英文總統輔選參選立委的陳滄江，也認同其提出興建金廈大橋的政見，前副總統陳建仁也曾稱深知此橋對金門的重要性，反酸民進黨提出就是促進交流、柯文哲提出就成無知主張，更痛批陸委會自我限縮成「無用盲腸」，帶頭以粗暴言語打壓、抹紅柯文哲。

陳智菡指出，2015年底蔡英文至金門輔選陳滄江，對於其所提出加速金門大橋完工、一年內評估興建金廈大橋、金廈捷運、觀光纜車等，但7年過去仍不見蔡英文承諾要給金門人的「突破性發展」，不斷研議再研議，「滿滿基隆捷運的既視感」。

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陳智菡再指，陳建仁為陳滄江輔選時，也曾稱民進黨深知此跨海大橋對金門的重要性，需兩岸誠意協商才可能實現，願從中央到地方一起努力。然而同一議題，由民進黨提出就是促進交流合作，柯文哲喊則被批無知主張，痛批民進黨選舉時大鳴大放，選完就石沈大海、還不准別人再提。

而對於陸委會批柯文哲「無知主張、荒謬比擬」，陳智菡更火力全開反批，負責兩岸交流事務的陸委會自我限縮程度已淪「無用盲腸」，最大能見度就是發圖嗆中國，甚至自辦民調花納稅人錢調查「常識」，才知9成民眾「反對（中共）藉惡意政治操作及散布假訊息」，非但不務正業，更無法發揮與對岸交流功能，反而帶頭升高對立與敵意。

陳智菡重批，陸委會不思聽取金門人意見、促進民生經濟福祉，還帶頭以粗暴言語打壓、抹紅台北市長與一位在野黨主席，可見此組織自我扭曲程度。

陳智菡強調，柯文哲秉持理性、務實、科學，對內促進民生精進、對外堅持主權及對等尊嚴，不會為個人政治紅利剝奪地方繁榮發展契機、犧牲人民福祉，針對福國利民議題，勿以意識形態判斷，須充分開放討論才有解方。

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